Найбільша поразка Трампа: Верховний суд США визнав незаконними рішення про тарифи
Верховний суд США визнав незаконними рішення президента Дональда Трампа про встановлення тарифів (мит) на імпорт товарів з інших країн.
Більшість суддів (шестеро проти трьох) дійшли до висновку, що Трамп перевищив свої повноваження, а його рішення щодо тарифів порушують законодавство, повідомляє CNN.
"Президент стверджує про надзвичайні повноваження односторонньо запроваджувати тарифи необмеженого розміру, тривалості та обсягу. З огляду на широту, історію та конституційний контекст цих заявлених повноважень, він повинен отримати чітке схвалення Конгресу для їх здійснення", – пояснив позицію Верховного суду головуючий суддя Джон Роберт.
Ухвалюючи рішення про тарифи, Трамп посилався на Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) 1970-х років. Однак Верховний суд визнав ці аргументи "недостатніми".
"Ми не претендуємо на особливу компетенцію в питаннях економіки чи міжнародних справ. Ми претендуємо лише на обмежену роль, відведену нам статтею III Конституції. Виконуючи цю роль, ми вважаємо, що IEEPA не уповноважує президента запроваджувати тарифи", – вказав суддя Роберт.
Ця справа була найважливішою щодо американської економіки, яка дійшла до Верховного суду за останні роки, зазначає CNN. А рішення Верховного суду США стало болючою поразкою для Білого дому щодо питання, яке було центральним у зовнішній політиці та економічному порядку денному Тремпа.
"Це рішення, мабуть, є найважливішою поразкою, якої друга адміністрація Трампа зазнала в консервативному Верховному суді, який минулого року неодноразово ставав на бік президента в серії надзвичайних рішень щодо імміграції, звільнення керівників незалежних агентств та суттєвого скорочення державних витрат", – підсумовує CNN.
Водночас Верховний суд США не визначив, що має статися з тими коштами, які уряд США вже стягнув з імпортерів на виконання указів Трампа.
Станом на 14 грудня федеральний уряд зібрав $134 мільярди доходів від тарифів, які оскаржуються, з понад 301 000 різних імпортерів, згідно з даними Митної та прикордонної служби США. Це питання, ймовірно, потребуватиме вирішення судами нижчої інстанції.
Як повідомлялося, у квітні 2025 року президент Дональд Трамп оголосив про запровадження мит практично на весь імпорт товарів у США. Тарифи були запроваджені проти 74 країн та ЄС. Агресивних заходів у відповідь вжив тільки Китай, використовуючи залежність США від імпорту напівпровідників, рідкісноземельних металів та деяких інших матеріалів.
Запроваджені тарифи адміністрація Трампа використала для перегляду торговельних угод з цілою низкою країн світу, серед яких Велика Британія, ЄС, Індія та інші.
Існують інші положення Закону про торгівлю 1974 року, Закону про розширення торгівлі 1962 року та Закону про тарифи 1930 року, які він міг би спробувати.
Він вже використовував деякі з них у своїй першій адміністрації. Наприклад, Розділ 122 Закону про торгівлю 1974 року дозволяє встановлювати тарифи до 15% на строк до 150 днів за певних умов. І це можна зробити швидко.
Інша можливість - Розділ 338 Закону про тарифи 1930 року, відомий як «Смут-Гоулі». Він дозволяє встановлювати тарифи до 50% протягом п'яти місяців для країни, яка «дискримінує» американську торгівлю. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав це можливим варіантом резервного плану.
Але ці варіанти принаймні могли б обмежити Трампа. Обидва обмежували б тривалість дії тарифів (якщо лише Конгрес їх не продовжить, а цього не гарантовано), а перший варіант змусив би Трампа зменшити багато своїх глобальних тарифів до 15%.
Національна федерація роздрібної торгівлі, яка представляє ритейлерів, включаючи Walmart, Kroger та Costco, заявила, що це рішення забезпечило «надзвичайно потрібну визначеність для американських підприємств та виробників».
Американська взуттєва індустрія зазначила, що це рішення «надає полегшення в період, коли тиск на витрати був значним».
За даними Footwear Distributors and Retailers of America, 99% усіх взуттєвих виробів, які продаються у США, є імпортованими.
Суд не ухвалював рішення щодо долі 130 мільярдів доларів тарифів, які вже були стягнуті, але NRF закликала нижчі суди «забезпечити безперебійну процедуру повернення тарифів американським імпортерам».
Торгова палата США, яка назвала ухвалу доброю новиною для бізнесу та споживачів, також закликала до повернення коштів.
Втрати від тарифів і повернення коштів.
«Отже, відтепер усі тарифи, пов'язані з національною безпекою, тарифи за розділом 232 та існуючі тарифи за розділом 301 залишаються в силі та діють у повному обсязі. Сьогодні я підпишу указ про введення 10-відсоткового глобального тарифу відповідно до розділу 122 на додаток до наших звичайних тарифів, які вже застосовуються», - заявив Трамп.
Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп заявив, що для введення тарифів, скасованих сьогодні судом, йому не потрібно схвалення Конгресу, і що він зробить це через виконавчу владу.
Трамп також дав зрозуміти, що адміністрація не планує відшкодовувати витрати компаніям, які сплатили його тарифи протягом останнього року, оскільки Верховний суд не торкнувся цього питання у своєму рішенні.
«Зрештою ми проведемо п'ять років у суді», - додав він.
Американський бізнес може вимагати у судах нижчих інстанцій повернення вже сплачених мит - а це майже 150 млрд доларів.
