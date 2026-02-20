Найбільша поразка Трампа: Верховний суд США визнав незаконними рішення про тарифи

Верховний суд США визнав незаконними рішення президента Дональда Трампа про встановлення тарифів (мит) на імпорт товарів з інших країн.

Більшість суддів (шестеро проти трьох) дійшли до висновку, що Трамп перевищив свої повноваження, а його рішення щодо тарифів порушують законодавство, повідомляє CNN.

"Президент стверджує про надзвичайні повноваження односторонньо запроваджувати тарифи необмеженого розміру, тривалості та обсягу. З огляду на широту, історію та конституційний контекст цих заявлених повноважень, він повинен отримати чітке схвалення Конгресу для їх здійснення", – пояснив позицію Верховного суду головуючий суддя Джон Роберт.

Ухвалюючи рішення про тарифи, Трамп посилався на Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) 1970-х років. Однак Верховний суд визнав ці аргументи "недостатніми".

"Ми не претендуємо на особливу компетенцію в питаннях економіки чи міжнародних справ. Ми претендуємо лише на обмежену роль, відведену нам статтею III Конституції. Виконуючи цю роль, ми вважаємо, що IEEPA не уповноважує президента запроваджувати тарифи", – вказав суддя Роберт.

Ця справа була найважливішою щодо американської економіки, яка дійшла до Верховного суду за останні роки, зазначає CNN. А рішення Верховного суду США стало болючою поразкою для Білого дому щодо питання, яке було центральним у зовнішній політиці та економічному порядку денному Тремпа.

"Це рішення, мабуть, є найважливішою поразкою, якої друга адміністрація Трампа зазнала в консервативному Верховному суді, який минулого року неодноразово ставав на бік президента в серії надзвичайних рішень щодо імміграції, звільнення керівників незалежних агентств та суттєвого скорочення державних витрат", – підсумовує CNN.

Водночас Верховний суд США не визначив, що має статися з тими коштами, які уряд США вже стягнув з імпортерів на виконання указів Трампа.

Станом на 14 грудня федеральний уряд зібрав $134 мільярди доходів від тарифів, які оскаржуються, з понад 301 000 різних імпортерів, згідно з даними Митної та прикордонної служби США. Це питання, ймовірно, потребуватиме вирішення судами нижчої інстанції.

Як повідомлялося, у квітні 2025 року президент Дональд Трамп оголосив про запровадження мит практично на весь імпорт товарів у США. Тарифи були запроваджені проти 74 країн та ЄС. Агресивних заходів у відповідь вжив тільки Китай, використовуючи залежність США від імпорту напівпровідників, рідкісноземельних металів та деяких інших матеріалів.

Запроваджені тарифи адміністрація Трампа використала для перегляду торговельних угод з цілою низкою країн світу, серед яких Велика Британія, ЄС, Індія та інші.