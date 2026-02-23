Ціна нафти пішла вниз на тлі переговорів з Іраном щодо ядерної програми та невизначеності з тарифами США

23 лютого котирування на нафту знизилися приблизно на 1%, оскільки США та Іран готуються до третього раунду перемовин щодо ядерної програми.

Це зменшило занепокоєння щодо можливої ескалації, тоді як нове підвищення тарифів президентом Дональдом Трампом посилило невизначеність стосовно світового економічного зростання та попиту на паливо, повідомляє Reuters.

Фʼючерси на Brent станом на 03:54 за Гринвічем знизилися на 76 центів, або 1,06%, до $71 за барель, а фʼючерси на West Texas Intermediate впали на 75 центів, або 1,10%, до $65,75 за барель.

У суботу Трамп оголосив про намір підняти тимчасовий тариф на імпорт до США з усіх країн з 10% до 15%, що є максимально дозволеним рівнем після того, як Верховний суд США скасував його попередню тарифну програму.

"Новини про тарифи, отримані минулими вихідними, викликали певне уникнення ризику сьогодні вранці, що можна побачити в русі ціни на золото та фʼючерсів на американські акції, і це відбивається на ціні сирої нафти", ‒ зазначив аналітик IG Markets Тоні Сікамор.

Китай у понеділок повідомив, що проводить "повну оцінку" рішення Верховного суду США щодо тарифів і закликав Вашингтон скасувати "відповідні односторонні тарифні заходи", спрямовані проти його торговельних партнерів.

Рішення щодо тарифів урівноважило зростання побоювань щодо можливого військового протистояння між США та Іраном, що минулого тижня призвело до зростання вартості Brent та WTI більш ніж на 5%.

Міністр закордонних справ Оману Бадр Альбусаїді заявив, що Іран та США проведуть третій раунд перемовин щодо ядерної програми в четвер у Женеві. Водночас представник Ірану повідомив, що країна готова піти на певні поступки у своїй ядерній програмі в обмін на зняття санкцій та визнання права на збагачення урану.

"Премія за ризик для Brent становить щонайменше $10 за барель, але доки загроза ударів США залишається над дипломатичними зусиллями, а військово-морська армада, зібрана Вашингтоном на Близькому Сході, постійно нагадує про це, важко очікувати суттєвого зниження цін на нафту", ‒ пояснила Вандана Харі, засновниця компанії з аналізу ринку Vanda Insights.

Як повідомлялося, Іран дав сигнал Сполучені Штати про готовність піти на певні поступки щодо своєї ядерної програми в обмін на пом’якшення санкцій та офіційне визнання права на збагачення урану. За словами джерела, країна готова розглянути варіант, за яким половину найбільш збагаченого урану буде відправлено за кордон, а решту ‒ розбавлено. Тегеран також допускає можливість участі у створенні регіонального консорціуму зі збагачення урану.