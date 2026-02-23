Долар падає після рішення Верховного суду США щодо скасування тарифів Трампа

23 лютого долар США послабився після рішення Верховного суду США скасувати основну частину тарифної політики президента Дональда Трампа. Це було сприйнято як сигнал на користь глобального економічного зростання, хоча невизначеність щодо нових тарифів і геополітичні ризики, повʼязані з Іраном, стримували різкі рухи валют.

Про це повідомляє Reuters.

Євро піднявся приблизно до $1,18, британський фунт до близько $1,35, тоді як долар знизився майже на 0,4% до 154,40 єни.

Новозеландський долар трохи підріс, залишаючись нижче позначки у 60 центів. Водночас австралійський долар дещо послабився, оскільки США раніше застосували лише 10% мито до австралійських товарів, утримавши курс на рівні $0,7070.

Швейцарський франк, який традиційно вважають безпечною валютою, додав 0,5% і досяг рівня 0,7727 франка за долар.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

"Це рішення ще раз послаблює позиції Трампа, тому для ринків це можна вважати позитивом", ‒ зазначив стратег BNZ Джейсон Вонг у Веллінгтоні.

Окрім тарифного питання, ринки відстежують нарощування військової присутності США на Близькому Сході, що посилює тиск на Іран, аби той відмовився від ядерних амбіцій. Інвестори також очікують на звернення Трампа до нації у вівторок.

Як повідомлялося, Верховний суд США визнав незаконними запроваджені президентом Дональд Трамп тарифи на імпорт іноземних товарів. Шестеро суддів проти трьох постановили, що Трамп вийшов за межі своїх повноважень, а його тарифні рішення суперечать чинному законодавству.

Ця справа стала найважливішою економічною справою останніх років, яка дійшла до Верховного суду. Рішення суду стало серйозною поразкою для Білого дому в питанні, що було ключовим елементом зовнішньої та економічної політики Трампа.