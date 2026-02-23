Імпорт вживаних авто в Україну: кожен п’ятий автомобіль ‒ віком до 5 років
У минулому місяці українці придбали майже 3,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до 5 років. У січні український автопарк поповнився 17 тис. уживаних легковиків, тож приблизно кожен п’ятий з них був не старший за 5 років.
Про це по повідомляє "Укравтопром".
Найбільшу частку серед цих імпортованих автомобілів становили бензинові моделі ‒ 49%.
Далі за часткою йдуть:
- електромобілі ‒ 29%
- гібридні авто ‒ 15%
- дизельні ‒ 6%
- автомобілі з ГБО ‒ 1%
Найчастіше українці купували серед уживаних авто віком до 5 років такі моделі:
- Nissan Rogue ‒ 203 шт.
- Tesla Model Y ‒ 158 шт.
- Mazda CX-5 ‒ 152 шт.
- Volkswagen Tiguan ‒ 136 шт.
- Tesla Model 3 ‒ 125 шт.
- Ford Escape ‒ 87 шт.
- Audi Q5 ‒ 86 шт.
- Jeep Compass ‒ 69 шт.
- Kia Niro ‒ 66 шт.
- Mazda CX-30 ‒ 63 шт.
Як повідомлялося, ринок мототехніки в січні 2026 року продемонстрував стійкість до сезонного спаду, що свідчить про зміну підходів українців до використання двоколісного транспорту. На внутрішньому ринку за січень було укладено 1859 угод купівлі-продажу, що на 120% більше порівняно з аналогічним місяцем минулого року, повідомляє Інститут досліджень авторинку.
У сегменті імпорту вживаної техніки зареєстрували 135 одиниць, що на 42,6% менше ніж у грудні. Продажі нових мотоциклів сягнули 1210 одиниць, що на 5% перевищує показник січня 2025 року, але на 16% поступається грудневим результатам.
