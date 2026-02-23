Імпорт вживаних авто в Україну: кожен п’ятий автомобіль ‒ віком до 5 років

У минулому місяці українці придбали майже 3,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до 5 років. У січні український автопарк поповнився 17 тис. уживаних легковиків, тож приблизно кожен п’ятий з них був не старший за 5 років.

Про це по повідомляє "Укравтопром".

Найбільшу частку серед цих імпортованих автомобілів становили бензинові моделі ‒ 49%.

Далі за часткою йдуть:

  • електромобілі ‒ 29%
  • гібридні авто ‒ 15%
  • дизельні ‒ 6%
  • автомобілі з ГБО ‒ 1%

Найчастіше українці купували серед уживаних авто віком до 5 років такі моделі:

  1. Nissan Rogue ‒ 203 шт.
  2. Tesla Model Y ‒ 158 шт.
  3. Mazda CX-5 ‒ 152 шт.
  4. Volkswagen Tiguan ‒ 136 шт.
  5. Tesla Model 3 ‒ 125 шт.
  6. Ford Escape ‒ 87 шт.
  7. Audi Q5 ‒ 86 шт.
  8. Jeep Compass ‒ 69 шт.
  9. Kia Niro ‒ 66 шт.
  10. Mazda CX-30 ‒ 63 шт.

Як повідомлялося, ринок мототехніки в січні 2026 року продемонстрував стійкість до сезонного спаду, що свідчить про зміну підходів українців до використання двоколісного транспорту. На внутрішньому ринку за січень було укладено 1859 угод купівлі-продажу, що на 120% більше порівняно з аналогічним місяцем минулого року, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

У сегменті імпорту вживаної техніки зареєстрували 135 одиниць, що на 42,6% менше ніж у грудні. Продажі нових мотоциклів сягнули 1210 одиниць, що на 5% перевищує показник січня 2025 року, але на 16% поступається грудневим результатам.

