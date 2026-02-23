Туреччина імпортує майже 40% всієї української кукурудзи
В Україні спостерігається початок корекції на ринку кукурудзи. Структура експорту української кукурудзи залишається висококонцентрованою: понад половину загального обсягу припадає на регіон MENA (1 млн тонн), ще майже половину ‒ на країни ЄС (880 тис. тонн).
Про це повідомляють аналітики Spike Brokers.
Абсолютним лідером серед країн-імпортерів є Туреччина з обсягом 733 тис. тонн, що становить майже 38 % усього українського експорту кукурудзи. Така структура попиту зберігає високу залежність України від обмеженої кількості ключових ринків збуту.
Трейдери продовжують активно шукати попит на зовнішніх ринках, уникаючи спотового сегменту, щоб зменшити тиск на маржу.
Продажі на умовах CIF на квітень-травень свідчать про очікування подальшого зниження ціни нижче $205 CPT. Загальний контекст ринку наразі не сприяє продовженню зростання.
Ціна кукурудзи на базисі CPT-порт (за індексом SPIKE Spot Index) завершила тиждень першим зниженням ‒ до $212 за тонну (-$1 т/т), або майже -$4 від максимуму за останні два тижні.
На західному кордоні попит залишається стабільним на рівні 180-183 євро FCA Чоп для поставок у березні-квітні. Логістика через західні переходи функціонує без обмежень.
Як повідомлялося, в рамках гуманітарної ініціативи президента Володимира Зеленського "Grain from Ukraine" Україна передала Пакистану 1850 тонн української пшениці. Донорами цієї допомоги стали Іспанія та Чехія.
Поставка здійснюється в межах розширення програми "Grain from Ukraine" до формату "Food from Ukraine". За оцінками Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP), ця допомога дозволить підтримати приблизно 26 тисяч людей.
