Туреччина імпортує майже 40% всієї української кукурудзи

В Україні спостерігається початок корекції на ринку кукурудзи. Структура експорту української кукурудзи залишається висококонцентрованою: понад половину загального обсягу припадає на регіон MENA (1 млн тонн), ще майже половину ‒ на країни ЄС (880 тис. тонн).

Про це повідомляють аналітики Spike Brokers.

Абсолютним лідером серед країн-імпортерів є Туреччина з обсягом 733 тис. тонн, що становить майже 38 % усього українського експорту кукурудзи. Така структура попиту зберігає високу залежність України від обмеженої кількості ключових ринків збуту.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Трейдери продовжують активно шукати попит на зовнішніх ринках, уникаючи спотового сегменту, щоб зменшити тиск на маржу.

Продажі на умовах CIF на квітень-травень свідчать про очікування подальшого зниження ціни нижче $205 CPT. Загальний контекст ринку наразі не сприяє продовженню зростання.

Ціна кукурудзи на базисі CPT-порт (за індексом SPIKE Spot Index) завершила тиждень першим зниженням ‒ до $212 за тонну (-$1 т/т), або майже -$4 від максимуму за останні два тижні.

На західному кордоні попит залишається стабільним на рівні 180-183 євро FCA Чоп для поставок у березні-квітні. Логістика через західні переходи функціонує без обмежень.

Як повідомлялося, в рамках гуманітарної ініціативи президента Володимира Зеленського "Grain from Ukraine" Україна передала Пакистану 1850 тонн української пшениці. Донорами цієї допомоги стали Іспанія та Чехія.

Поставка здійснюється в межах розширення програми "Grain from Ukraine" до формату "Food from Ukraine". За оцінками Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP), ця допомога дозволить підтримати приблизно 26 тисяч людей.