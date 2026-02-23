Біткоїн впав нижче $65 000 на тлі невизначеності щодо тарифів Трампа

У понеділок на початку торгів в Азії біткоїн знизився через нову хвилю нервозності щодо статусу американських тарифів США.

Найбільший цифровий актив впав на 4,8% і опустився до майже $64 300 ‒ найнижчого рівня з 6 лютого. Інші токени показали ще гірші результати: Ether, другий за розміром, втратив 5,2%, повідомляє Bloomberg.

Зниження відбулося після заяв американських посадовців у неділю про те, що вже укладені торговельні угоди з партнерами залишаються чинними, попри рішення Верховного суду, яке скасувало використання президентом Дональдом Трампом надзвичайних повноважень для запровадження мит.

"Крипторинок залишається нестабільним, учасники ринку розраховують на підтримку на рівні $60 000. Макроекономічна невизначеність зараз тисне на ринок ‒ від геополітичної напруженості щодо Ірану до різкого зростання тарифів США, ‒ і може призвести до чергового тестування цього рівня", ‒ зазначила Керолайн Морон, співзасновниця Orbit Markets.

Як повідомлялося, 23 лютого долар США послабшав після рішення Верховного суду США, яке скасувало основну частину тарифної політики президента Дональда Трампа. Ринок сприйняв це як позитивний сигнал для глобального економічного зростання, хоча невизначеність навколо нових тарифів та геополітичні ризики, пов’язані з Іраном, стримували значні валютні коливання.

Євро піднявся приблизно до $1,18, британський фунт ‒ до близько $1,35, тоді як долар знизився майже на 0,4 % і опустився до 154,40 єни.

Новозеландський долар дещо зміцнився, але залишився нижче позначки 60 центів. Австралійський долар, навпаки, трохи послабшав ‒ курс утримався на рівні $0,7070, оскільки США раніше застосували до австралійських товарів лише 10% мито.