Україна отримає перший міжнародний грант у сфері гідротехнічної меліорації

Україна вперше отримає міжнародний грант на модернізацію зрошувальних систем. Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з Італією щодо реконструкції Татарбунарської та Кілійської зрошувальних систем в Одеській області.

Документ дає змогу залучити 6 млн євро грантових коштів, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Кошти будуть направлені на заміну насосного обладнання, очищення та відновлення зрошувальних каналів, а також впровадження автоматизованих систем управління водоподачею.

Передбачається, що завдяки цим заходам вдасться суттєво скоротити непродуктивні втрати води, оптимізувати режими зрошення та забезпечити раціональніше використання водних ресурсів в умовах зміни клімату.

Очікується, що проєктом скористаються понад 50 агровиробників півдня Одещини ‒ зокрема 43 користувачі Татарбунарської зрошувальної системи та 7 користувачів Кілійської РЗС. Стабільне зрошення буде забезпечено на десятках тисяч гектарів сільгоспугідь.

"Такі угоди відкривають можливості для системної модернізації зрошувальної інфраструктури півдня України. Йдеться не лише про технічне оновлення окремих об’єктів ‒ модернізація систем спрямована також на досягнення водоекологічних цілей, зокрема зменшення втрат води, скорочення непродуктивного водокористування та більш раціональне управління ресурсом", ‒ зазначила заступниця міністра економіки Ірина Овчаренко.

