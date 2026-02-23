У вівторок США припинять стягувати тарифи, визнані Верховним судом незаконними

Служба митного та прикордонного контролю США (CBP) оголосила, що припинить стягнення тарифів, запроваджених на підставі Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), з 00:01 за східним часом (05:01 GMT) у вівторок.

Це станеться через три дні після рішення Верховного суду США, який визнав ці мита незаконними, повідомляє Reuters.

З вівторка CBP деактивує всі тарифні коди, пов’язані з попередніми розпорядженнями президента Дональда Трампа на підставі IEEPA.

Припинення стягнення тарифів за IEEPA відбувається одночасно із запровадженням Трампом нового глобального 15% мита на підставі іншої правової норми ‒ цей тариф має замінити ті, що були скасовані Верховним судом у п’ятницю.

У повідомленні CBP підкреслюється, що зупинка збору не стосується інших тарифів, введених Трампом, зокрема тих, що базуються на розділі 232 (національна безпека) та розділі 301 (несправедливі торговельні практики).

За оцінками економістів Penn-Wharton Budget Model, рішення Верховного суду робить понад $175 млрд доходів казначейства США від тарифів за IEEPA такими, що підлягають поверненню. Ці тарифи генерували понад $500 млн валового доходу на день.

Як повідомлялося, після рішення Верховного суду США, який визнав, що президент Дональд Трамп не мав повноважень запроваджувати мита на підставі Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, американський бізнес масово вимагає компенсацій. Наразі вже подано позовів на суму понад $130 млрд.

Торгова палата США та Національна федерація роздрібної торгівлі (NRF) увійшли до числа галузевих організацій, які негайно закликали до повернення мільярдів доларів сплачених мит, стягнутих після запровадження тарифів Трампа минулого року.