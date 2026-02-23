Нацкомісія з цінних паперів стане регулятором ринку криптовалют, ‒ Гетманцев

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) стане основним регулятором ринку віртуальних активів відповідно до закону, який найближчим часом має ухвалити Верховна Рада.

Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine заявив голова профільного фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев.

За його словами, народні депутати 3 вересня підтримали в першому читанні законопроєкт про регулювання та оподаткування ринку криптовалют та інших цифрових активів. Однак з того часу остаточно ухвалити документ не вдалося. Одне з ключових спірних питань ‒ хто саме стане регулятором нового ринку.

Гетманцев зазначив, що профільний комітет Верховної Ради очікує від Офісу президента повного перезавантаження Нацкомісії з цінних паперів, тому готовий призначити НКЦПФР основним регулятором ринку віртуальних активів, а Національний банк ‒ допоміжним.

"Зараз дуже інтенсивно працює робоча група, плануємо в березні вже винести законопроєкт по криптовалюті на друге читання", ‒ пояснив нардеп.

Депутати підтримали законопроєкт про віртуальні активи № 10225-д в першому читанні у вересні 2025 року. Документ передбачає спеціальний режим оподаткування операцій із віртуальними активами. У перший рік після ухвалення закону діятиме пільгова ставка ПДФО ‒ 5 %. Перед голосуванням у цілому парламентарі планують остаточно визначити регулятора ринку, перелік послуг, звільнених від оподаткування, та тривалість перехідного періоду для легалізації активів. Розглядалися три варіанти регулятора: Міністерство цифрової трансформації, Національний банк та НКЦПФР. Восени 2025 року голова профільного комітету Данило Гетманцев підтримував саме НБУ як потенційного регулятора, наголошуючи на неспроможності Комісії з цінних паперів.

Як повідомлялося, від липня 2023 року до липня 2024 року українські користувачі витратили на купівлю біткоїнів $882 млн. За оцінками Chainalysis у Global Crypto Adoption Index 2024, Україна посідає одне з провідних місць у світі за рівнем використання криптовалют. За підрахунками аналітиків, країна поступається лише Індії, Нігерії, Індонезії, США та В’єтнаму.