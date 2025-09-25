Українці за рік накупили біткоїнів майже на $1 мільярд, – ЄБРР

Українські користувачі з липня 2023 до липня 2024 року витратили на придбання біткоїнів $882 мільйони.

Про це йдеться в оновленому регіональному огляді Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

За оцінкою Chainalysis - Global Crypto Adoption Index 2024, Україна входить до числа країн із найвищим рівнем використання криптовалют. За підрахунками укладачів рейтингу, країна поступається лише Індії, Нігерії, Індонезії, США та В'єтнаму.

"Україна стала ще одним активним користувачем криптовалюти, отримавши $106 мільярдів криптовалютних надходжень за той самий період та витративши $882 мільйонів у гривневому еквіваленті на купівлю біткойнів. Нещодавнє зростання криптоактивності було зумовлене переважно інституційними переказами

(в діапазоні від $1 до $10 мільйонів) та професійними переказами (в діапазоні від $10 000 до $1 мільйона)", – йдеться у документі.

Водночас ЄБРР зауважує, що нормативна рамка в країні досі не працює повноцінно, а самі операції з криптовалютою поки залишаються поза легальним полем.

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі БізнесЦензор

Раніше повідомлялось, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") раніше заявив, що Верховна Рада не поспішатиме ухвалювати законопроєкт про оподаткування операцій з віртуальними активами, цілком можливо, що остаточно його ухвалить вже наступне скликання парламенту.

Нагадаємо, що ще у лютому 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про віртуальні активи". У березні того ж року його підписав президент Володимир Зеленський. Утім, закон не запрацював, адже для цього необхідно внести зміни до Податкового кодексу, чого Рада досі не зробила.