620 17

Українці за рік накупили біткоїнів майже на $1 мільярд, – ЄБРР

крипта,криптовалют,криптовалюти

Українські користувачі з липня 2023 до липня 2024 року витратили на придбання біткоїнів $882 мільйони.

Про це йдеться в оновленому регіональному огляді Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

За оцінкою Chainalysis - Global Crypto Adoption Index 2024, Україна входить до числа країн із найвищим рівнем використання криптовалют. За підрахунками укладачів рейтингу, країна поступається лише Індії, Нігерії, Індонезії, США та В'єтнаму.

"Україна стала ще одним активним користувачем криптовалюти, отримавши $106 мільярдів криптовалютних надходжень за той самий період та витративши $882 мільйонів у гривневому еквіваленті на купівлю біткойнів. Нещодавнє зростання криптоактивності було зумовлене переважно інституційними переказами
(в діапазоні від $1 до $10 мільйонів) та професійними переказами (в діапазоні від $10 000 до $1 мільйона)", – йдеться у документі.

Водночас ЄБРР зауважує, що нормативна рамка в країні досі не працює повноцінно, а самі операції з криптовалютою поки залишаються поза легальним полем.

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі БізнесЦензор

Раніше повідомлялось, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") раніше заявив, що Верховна Рада не поспішатиме ухвалювати законопроєкт про оподаткування операцій з віртуальними активами, цілком можливо, що остаточно його ухвалить вже наступне скликання парламенту.

Нагадаємо, що ще у лютому 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про віртуальні активи". У березні того ж року його підписав президент Володимир Зеленський. Утім, закон не запрацював, адже для цього необхідно внести зміни до Податкового кодексу, чого Рада досі не зробила.

Автор: 

бізнес (1300) купівля (1361) Україна (116) українці (35) криптовалюта (668)
Топ коментарі
+6
ці нестримні вчителі та пенсіонери таки піднімуть курс бітку до 200000...
показати весь коментар
25.09.2025 11:04 Відповісти
+3
джулька сама активно прикупляє бітки, що не завадить їй з часом(коли почнеться виборщина) волати про "зубожіння"
показати весь коментар
25.09.2025 11:05 Відповісти
+3
ЗЕлена шобла дЄрмаків-МІндічів перевела украдені в українців гроші в крипту, а накупили тіпа абстрактні українці?
показати весь коментар
25.09.2025 11:13 Відповісти
Де жЮлька?! Чого не кричить з трибуни шо вже зубожіння?!
показати весь коментар
25.09.2025 11:00 Відповісти
джулька сама активно прикупляє бітки, що не завадить їй з часом(коли почнеться виборщина) волати про "зубожіння"
показати весь коментар
25.09.2025 11:05 Відповісти
отака ху.......малята,на дрони донатити не хочуть
показати весь коментар
25.09.2025 11:03 Відповісти
********* ставить рекорди
показати весь коментар
25.09.2025 11:03 Відповісти
ці нестримні вчителі та пенсіонери таки піднімуть курс бітку до 200000...
показати весь коментар
25.09.2025 11:04 Відповісти
Довб_оу_оби...
показати весь коментар
25.09.2025 11:07 Відповісти
"...самі операції з криптовалютою поки залишаються поза легальним полем" - так і повинно залишитися
показати весь коментар
25.09.2025 11:10 Відповісти
зелена г0Пота ефективно менедЖирує.
показати весь коментар
25.09.2025 11:11 Відповісти
бабло, це взагалі сплошний на_оп. але це краще за ракушки "каурі" і т.д. щось окрім бартера, повинно бути. але, всі "кріпти" - то так ж профанація як інше бабло. і ось, бабло держав підтверджується реальними активами, продуктами, копалинами і т.д. а кріпта підтверджується тільки довірою ідіотів і купівлюєю електроенергії.
показати весь коментар
25.09.2025 11:11 Відповісти
і акціями NVidia)
показати весь коментар
25.09.2025 11:12 Відповісти
ЗЕлена шобла дЄрмаків-МІндічів перевела украдені в українців гроші в крипту, а накупили тіпа абстрактні українці?
показати весь коментар
25.09.2025 11:13 Відповісти
Нафіга писати , що це українці, то зелені тварини переводять! Вони не мають національності!
показати весь коментар
25.09.2025 11:14 Відповісти
НЕ українці!
А "5-6 ефективних менеджерів" та їх слуги!
показати весь коментар
25.09.2025 11:22 Відповісти
Українці?
показати весь коментар
25.09.2025 11:23 Відповісти
Знову маніпуляція.
ЧЕРГОВА.
Коля путатає українців з мафією при владі та її прикормлених глистів.
Черговий анекдот про те, як Ілон Маск зайшов в кав'ярню і там в середньому стало 20 мільйонерів.
А посил який??
ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЕ.(((((((
показати весь коментар
25.09.2025 11:24 Відповісти
Не українці, а українські
показати весь коментар
25.09.2025 11:28 Відповісти
А що таке біткоїн ?! Де його продают, в АТБ ?
показати весь коментар
25.09.2025 11:29 Відповісти

