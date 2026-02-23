Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Послуги в Дії
676 1

Судові рішення без черг і паперів: у "Дії" запускають тестування нової послуги

дія

У державному застосунку "Дія" стартував бета-тест нової послуги з цифровізації виконання судових рішень.

Завдяки ній можна отримати виконавчий документ онлайн, подати заяву та відстежувати хід виконання прямо в смартфоні – без походів до суду та паперової тяганини, повідомили у службі підтримки сервісі.

У "Дії" нагадали, що виконавчий документ є офіційною підставою для примусового виконання судового рішення – наприклад, стягнення коштів, майна чи вчинення певних дій боржником.

Нова послуга має зробити процес отримання та подання такого документа зручним і повністю прозорим: система модернізується так, щоб користувачі могли отримати документ онлайн, автоматично сформувати заяву та в реальному часі стежити за статусом виконання рішення у своєму смартфоні.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

"Для того, щоб послуга працювала максимально ефективно, нам потрібна допомога тестувальників. Долучайтеся, щоб разом із нами зробити державні сервіси ще зручнішими", ‒ зазначили у застосунку.

Для участі необхідно:

  • бути громадянином України;
  • мати РНОКПП;
  • мати судове рішення, що набрало законної сили та потребує примусового виконання.

Як повідомлялося, з 6 лютого в застосунку "Дія" розпочався прийом заявок на виплату доплати у розмірі 20 тис. грн для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які усувають наслідки російських обстрілів.

Доплата в розмірі 20 тис. грн передбачена за кожен місяць участі у відновлювальних роботах протягом січня-березня 2026 року. Перші виплати надійдуть на рахунки отримувачів уже до кінця лютого.

Автор: 

документ (230) заява (23) система (52) суд (3365) цифровізація (83) Дія (747)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому в Україні немає виконавчої діючої системи та трудової повинності для порушників закону та зеків?? Всі укриття і захисні споруди вже побудовані??
показати весь коментар
23.02.2026 19:06 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 