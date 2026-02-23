Судові рішення без черг і паперів: у "Дії" запускають тестування нової послуги

У державному застосунку "Дія" стартував бета-тест нової послуги з цифровізації виконання судових рішень.

Завдяки ній можна отримати виконавчий документ онлайн, подати заяву та відстежувати хід виконання прямо в смартфоні – без походів до суду та паперової тяганини, повідомили у службі підтримки сервісі.

У "Дії" нагадали, що виконавчий документ є офіційною підставою для примусового виконання судового рішення – наприклад, стягнення коштів, майна чи вчинення певних дій боржником.

Нова послуга має зробити процес отримання та подання такого документа зручним і повністю прозорим: система модернізується так, щоб користувачі могли отримати документ онлайн, автоматично сформувати заяву та в реальному часі стежити за статусом виконання рішення у своєму смартфоні.

"Для того, щоб послуга працювала максимально ефективно, нам потрібна допомога тестувальників. Долучайтеся, щоб разом із нами зробити державні сервіси ще зручнішими", ‒ зазначили у застосунку.

Для участі необхідно:

бути громадянином України;

мати РНОКПП;

мати судове рішення, що набрало законної сили та потребує примусового виконання.

Як повідомлялося, з 6 лютого в застосунку "Дія" розпочався прийом заявок на виплату доплати у розмірі 20 тис. грн для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які усувають наслідки російських обстрілів.

Доплата в розмірі 20 тис. грн передбачена за кожен місяць участі у відновлювальних роботах протягом січня-березня 2026 року. Перші виплати надійдуть на рахунки отримувачів уже до кінця лютого.