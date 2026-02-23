"Є передчуття фінансової трагедії": Гетманцев попередив про ризики для держбюджету вже у квітні

Без нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) Україна не зможе фінансувати видатки держбюджету вже у квітні, адже до програми з МВФ привʼязані також кредити від Євросоюзу на 90 мільярдів євро.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявив в інтерв'ю українській редакції Forbes.

"Не у всіх колег (не тільки з Верховної Ради, але й з уряду) є передчуття фінансової трагедії. Воно є в мене, у міністра фінансів є, бо він розуміє, що в квітні не буде чим фінансувати видатки", – сказав голова Комітету.

Він зауважив, що поточний дефіцит бюджету вже перекривається грошима, закладеними на друге півріччя.

Гетманцев нагадав, що уряд України зобов'язався ухвалити низку непопулярних податкових рішень задля отримання нової програми з Міжнародним валютним фондом, зокрема:

уряд має внести на розгляд парламенту законопроєкт про запровадження ПДВ для ФОПів;

Верховна Рада має ухвалити норми щодо оподаткування цифрових платформ, скасування пільг для міжнародних посилок вартістю до 150 євро та проголосувати за збереження 5% військового збору після війни.

Гетманцев зауважив, що всі ці норми планують об’єднати в одному документі, який називають "Big Beautiful Tax Bill". Водночас він визнав, що ситуація з ухваленням непопулярних податкових змін у парламенті "дуже складна".

"Кабмін має вийти і зробити з депутатами якусь комунікацію", – додав Гетманцев, коментуючи готовність депутатів підтримати документ у залі Ради

Як повідомлялося, рада директорів Міжнародного валютного фонду 26 лютого планує розглянути нову чотирирічну програму кредитування для України на суму $8,1 млрд.

Для цього МВФ ухвалив безпрецедентне рішення ‒ скасував попередні умови для нової кредитної програми України. Йдеться про вимоги щодо ПДВ для ФОПів, мит на посилки, податку для цифрових платформ і військового збору. Їх виконання відклали до кінця березня.

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт блокуватиме виділення Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро до відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба".