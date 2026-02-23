"Є передчуття фінансової трагедії": Гетманцев попередив про ризики для держбюджету вже у квітні

Без нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) Україна не зможе фінансувати видатки держбюджету вже у квітні, адже до програми з МВФ привʼязані також кредити від Євросоюзу на 90 мільярдів євро.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявив в інтерв'ю українській редакції Forbes.

"Не у всіх колег (не тільки з Верховної Ради, але й з уряду) є передчуття фінансової трагедії. Воно є в мене, у міністра фінансів є, бо він розуміє, що в квітні не буде чим фінансувати видатки", – сказав голова Комітету.

Він зауважив, що поточний дефіцит бюджету вже перекривається грошима, закладеними на друге півріччя.

Гетманцев нагадав, що уряд України зобов'язався ухвалити низку непопулярних податкових рішень задля отримання нової програми з Міжнародним валютним фондом, зокрема:

  • уряд має внести на розгляд парламенту законопроєкт про запровадження ПДВ для ФОПів;
  • Верховна Рада має ухвалити норми щодо оподаткування цифрових платформ, скасування пільг для міжнародних посилок вартістю до 150 євро та проголосувати за збереження 5% військового збору після війни.

Гетманцев зауважив, що всі ці норми планують об’єднати в одному документі, який називають "Big Beautiful Tax Bill". Водночас він визнав, що ситуація з ухваленням непопулярних податкових змін у парламенті "дуже складна".

"Кабмін має вийти і зробити з депутатами якусь комунікацію", – додав Гетманцев, коментуючи готовність депутатів підтримати документ у залі Ради

Як повідомлялося, рада директорів Міжнародного валютного фонду 26 лютого планує розглянути нову чотирирічну програму кредитування для України на суму $8,1 млрд.

Для цього МВФ ухвалив безпрецедентне рішення ‒ скасував попередні умови для нової кредитної програми України. Йдеться про вимоги щодо ПДВ для ФОПів, мит на посилки, податку для цифрових платформ і військового збору. Їх виконання відклали до кінця березня.

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт блокуватиме виділення Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро до відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба".

а може може треба просто потрусити таких як гетьманцев і іже з ним? А не обдирати до липки народ
23.02.2026 15:45 Відповісти
А може 30 річним прокурорам пенсії у 200 тис. урізати.?
23.02.2026 17:31 Відповісти
А що ж так? Може мало 3000км швендяти безплатно по Укрзалізниці ? Давайте 10000км. І не "двушки" на мацкву , а "сотки"
23.02.2026 15:27 Відповісти
А що ж так? Може мало 3000км швендяти безплатно по Укрзалізниці ? Давайте 10000км. І не "двушки" на мацкву , а "сотки"
23.02.2026 15:27
23.02.2026 15:27 Відповісти
"сотка" це 100. а "двушка" це 2000. пані двоєшніца а взагалі на плівках Міндіча мова йшла про 2 млн. долл. - нові часи, нові "двушки"
23.02.2026 18:20 Відповісти
а може може треба просто потрусити таких як гетьманцев і іже з ним? А не обдирати до липки народ
23.02.2026 15:45
23.02.2026 15:45 Відповісти
****** має новий план зняття шкіри з «ресурсу», тобто з нас з вами.
Все так ху...во бо у нас гетьманцнви, марченки, третьякови, миндичі і цукермани не у в'язниці, а у владі.
23.02.2026 17:29 Відповісти
А може 30 річним прокурорам пенсії у 200 тис. урізати.?
23.02.2026 17:31
23.02.2026 17:31 Відповісти
Треба спасати ситуацію, і ввести податки на повітря!
23.02.2026 18:09
23.02.2026 18:09 Відповісти
І за вдих і видох
23.02.2026 23:14 Відповісти
Поки внєбрачний синочок Сівковіча і духовний внучок Азірова Гєтьманцев не буде розвішений на стовпі на Хрещатику разом з усією зєльоной шоблой - фінансова трагедія України невідворотня!
23.02.2026 18:22
23.02.2026 18:22 Відповісти
юстас Центру - сделал все, что мог, есть предчувствие, что финансам Украины капец!
Центр юстасу - ми молодці!
23.02.2026 18:29 Відповісти
Хтось може згадати позитивні для України здобутки цього діяча?
Але він продовжує добивати економіку. Незамінний, для кацапів, сівковича та плісняви.
23.02.2026 18:43 Відповісти
ну поперше він непоганий музикант-клавішник,
от мабуть і все...
23.02.2026 18:48 Відповісти
https://t.me/putch111/61502 Хроніка зради

Рівно 4-ри роки тому посіпака регіонала Сивковича, нардеп від Зеленського, одіозний Гетьманцев рвав парламентський мікрофон, під аплодисменти "слуг" переконував, що нєфіг займатися піяром і вимагати збільшити фінансування ЗСУ.
До вторгнення росіян залишалося рівно ДВА дні.
23.02.2026 18:48

До вторгнення росіян залишалося рівно ДВА дні.
23.02.2026 18:48 Відповісти
трагедія що ця шобла хєрпідунів ригоанально кварталівських у владі
23.02.2026 19:16
23.02.2026 19:16 Відповісти
Докерувався утирок!
Шо там дебілка свириденка?
23.02.2026 19:25 Відповісти
пдрс.
23.02.2026 20:14 Відповісти
Більше бусярити треба і виривати людей з економіки, які і заробляють гроші, а не сидять на податках. Чиновники не формують ПДВ і не заробляють гроші, вони сидять за гроші комбайнерів, приточників, електиків, трактортистів і т.д.
23.02.2026 20:21

Аксіома: війна це не дорого, це ДУЖЕ ДОРОГО і на війну треба гроші. А вони собі з.п. підняли і лякають, що буде йой. Ну це смішно.
23.02.2026 20:21 Відповісти
До керувалися видатні економісти!!!
Тільки в робили, що друкували гроші в три зміни, потужно!!!
23.02.2026 20:38 Відповісти
То шо не знаєте що робити?! Знижувати зарплати всім держслужбовцям з 53т.грн. до 20т.грн., пенсії всіх держслужбовців знижувати до середньої пенсії як отримують всі українці!!!
23.02.2026 20:41
23.02.2026 20:41 Відповісти

