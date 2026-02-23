SCM Ахметова за чотири роки війни направила на допомогу Україні 13,5 мільярда

Бізнеси групи SCM, Фонд Ріната Ахметова, громадська організація "Серце Азовсталі" та футбольний клуб "Шахтар" за чотири роки повномасштабного вторгнення спрямували на допомогу Україні, Збройним Силам та цивільному населенню понад 13,5 млрд грн (еквівалент $368 млн).

Основні напрями допомоги включають підтримку ЗСУ, програми для захисників Маріуполя та їхніх сімей, допомогу ветеранам, розвиток освіти, підтримку цивільних громадян і громад, а також проєкти пам’яті та адвокаційні ініціативи, повідомила пресслужба SCM.

В компанії нагадали, що допомога захисникам України реалізується в межах мілітарного проєкту "Сталевий фронт Ріната Ахметова". Завдяки цьому проєкту силові підрозділи з усієї країни безкоштовно отримують амуніцію, автомобілі, бронетранспортери, спеціалізовані карети швидкої допомоги для військових медиків, дрони, тепловізори, приціли, рації, камери, одяг, взуття, аптечки, турнікети, пальне та інші необхідні речі.

Зокрема, компанія "Метінвест" розробила та передала понад 900 сталевих бліндажів для бійців на передовій. На базі таких бліндажів уже функціонують два підземні госпіталі, побудовані за стандартами НАТО. Крім того, металургійна група виготовляє з власної сталі антидронові захисні решітки для західної та української техніки ‒ Abrams, Leopard, Bradley, M113, "Козаків" та інших.

Своєю чергою компанія ДТЕК надала безкоштовну електроенергію понад 100 об’єктам критичної інфраструктури, серед яких лікарні, військові об’єкти, хлібопекарні та водоочисні споруди в Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

"Попри щоденні російські атаки, ДТЕК продовжує виробляти та розподіляти критично важливу електроенергію для мільйонів громадян, підприємств і державних установ, забезпечуючи життєдіяльність країни під час війни. Щодня інженери ДТЕК Мережі працюють під обстрілами, відновлюючи електромережі та підстанції, пошкоджені ворогом. На сьогодні вони повернули електропостачання в понад 26 мільйонів домівок у регіонах, які постраждали від бойових дій", – зазначається у повідомленні.

Гуманітарний напрям допомоги зосереджений на підтримці цивільних українців, ветеранів та захисників Маріуполя. Для підвищення ефективності цієї роботи ресурси та експертиза Фонду Ріната Ахметова були об’єднані з ГО "Серце Азовсталі", що стало центральним осередком усієї благодійної діяльності SCM у підтримці захисників України.

В SCM уточнили, що з початку війни Фонд Ріната Ахметова передав українцям 700 тисяч одиниць медикаментів та понад 13 млн продуктових наборів (з 2014 року). Фонд також запустив нові проєкти з реабілітації дітей та дорослих, які постраждали від обстрілів, надає обігрівачі, допомагає облаштовувати соціальне житло для сімей внутрішньо переміщених осіб.

Водночас на комплексну програму підтримки оборонців Маріуполя та їхніх родин "Серце Азовсталі" Рінат Ахметов виділив близько 2,2 млрд грн. Допомога надається за сімома напрямами.

Зокрема, в межах програми "Вдома" захисники та захисниці Маріуполя з І та ІІ групами інвалідності отримують власне житло. 

"У планах на 2026 рік ‒ передати 100 квартир оборонцям Маріуполя. Загалом за три роки планується забезпечити житлом 400 захисників та захисниць. Також діє програма "Майбутнє" ‒ комплексна підтримка в адаптації до цивільного життя та самореалізації оборонців", – зазначається у повідомленні.

Своєю чергою футбольний клуб "Шахтар" системно допомагає розвитку дитячого футболу, спортсменам, переселенцям, бійцям сил оборони та мешканцям постраждалих від війни регіонів. Клуб організував і повністю оплатив лікування в США захисника "Азовсталі", морпіха Михайла Діанова, взяв на себе організацію лікування та реабілітації тяжко пораненого під Авдіївкою бійця Віталія Шумея в Барселоні, бійця та фаната "Шахтаря" Євгена Ларченка в Ізраїлі, а також допомагає з реабілітацією брату свого гравця ‒ бійцю ЗСУ Богдану Кушу.

Як повідомлялося, компанія "Метінвест" Ріната Ахметова отримала одразу дві відзнаки на престижній міжнародній премії International Brilliance Awards у Лондоні. Найвищу нагороду ‒ Brilliance Award у номінації "Корпоративний добробут" ‒ компанія здобула за створену екосистему реінтеграції ветеранів війни в Україні.

Це нагадує душевний порив митника,який за зміну накілішує на хабарях десятку тисяч доларів,а потім на Паску кине подаяніє Попові в церкві сотку зелену.Але при умові, щоб зачитали в гучномовець його ФІО ,щоби вся громада почула про його альтруїзм безкорисность та меценатство.
23.02.2026 15:55 Відповісти
а ********* скільки?
23.02.2026 17:00 Відповісти
Ахметова-баран.Якби зупинив кацапів і януковоща у 2014- всі ці грошібули у його дебіті. ДОВ,,Б
23.02.2026 17:23 Відповісти
Тим не менш, чогось на п'ятий рік війни бажаючих допомагати все менше і менше. І ті що напочатку били себе в груди, зараз кудись поділися
24.02.2026 10:08 Відповісти
ну це краще ,ніж просто погудіти на заводі ,а як би був розумним ,то не підбурював би , Донбаське племя закликами ,ху* ло прийди !!! Намутили війну ,ні собі ,ні людям , племені жлоби ...
23.02.2026 18:28 Відповісти
Як сказати, що ти ніколи не слідкував за подіями на Донбасі, не говорячи про це. Якби він когось підбурював, СБУ вже була б у нього, а він був би щонайменше під санкціями з конфіскацією
24.02.2026 10:09 Відповісти
Рінат Ахметов переважно використовує російську мову у публічному просторі, проте у червні 2024 року він вперше публічно заговорив українською. Це сталося у зверненні щодо отримання документальним серіалом про ФК «Шахтар» престижної нагороди Emmy Awards. Раніше він майже не вживав українську в офіційних виступах.

Публічний перехід: Перша зафіксована публічна заява українською мовою з'явилася влітку 2024 року.Контекст: Використання української було пов'язане з міжнародним визнанням досягнень його футбольного клубу.Традиційна мова: До цього бізнесмен публічно виступав російською мовою.

Це свідчить про зміну риторики, але постійне використання української мови в повсякденній діяльності не було зафіксовано до того моменту.
23.02.2026 17:53 Відповісти
З часу дикої прихватизаці кучми-пинзеника, стратегічних промислових об'єктів України та убивства в Донецькому аеропорту Євгена Щербаня та голови Нацбанку Гетьмана, грошей з цих стратегічних об'єктів, чимало з'явилося у ахметова!!! Шмигаль може підтвердити з кучмою і піскуном!!
Прикро, що Марчук не всю інформацію передав Західним Партнерам, помер…
glavcom.ua › Публікації

25 січ. 2013 р. · Третього листопада 1996 року народного депутата та його дружину було вбито біля трапа літака в донецькому аеропорту. Бізнесмен повертався із …
23.02.2026 17:29 Відповісти
наші військові кораблі - їх яхти...
наші військові літаки - їх джети…
наші ракети - їх діти за кордоном…
наші танки - їх броньовані джипи…
наше ППО - їх офшори…
наші військові супутники - їх мальдіви...
23.02.2026 17:58 Відповісти
23.02.2026 18:30 Відповісти
Цікаво скільки мільярдів пішло на допомогу ДНР ? У січні-лютому 2017 року правоохоронці затримали вантажівку зі складу гуманітарного штабу Ріната Ахметова, яка прямувала на окуповану територію Донецької області. Водій намагався перевезти рації для бойовиків «ДНР», заховані у вантажі з гуманітарною допомогою. Суд заарештував вилучені радіостанції та комплектуючі до них
23.02.2026 21:18 Відповісти
Если нашли в машине это ещё не значит, что было передано лично Ахметовым. Сколько контрабанды ежедневно на таможне таким образом изымается и это не свидетельствует, что фирма везёт. Водилы за груз отвечают и часто прикрываются фирмами и их поставками.
24.02.2026 14:43 Відповісти
Ещё в 2022-м он призывал весь бизнес присоединиться к донатам на ВСУ, но мало кто последовал его примеру. Даже Порох, жлобяра, прикрылся общественным фондом, чтоб секономить свои денежки, воспользовавшись людскими вложениями.
24.02.2026 14:45 Відповісти
Фактично це приклад, як великі компанії можуть брати відповідальність у кризовий час
24.02.2026 17:46 Відповісти

