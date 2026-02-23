SCM Ахметова за чотири роки війни направила на допомогу Україні 13,5 мільярда

Бізнеси групи SCM, Фонд Ріната Ахметова, громадська організація "Серце Азовсталі" та футбольний клуб "Шахтар" за чотири роки повномасштабного вторгнення спрямували на допомогу Україні, Збройним Силам та цивільному населенню понад 13,5 млрд грн (еквівалент $368 млн).

Основні напрями допомоги включають підтримку ЗСУ, програми для захисників Маріуполя та їхніх сімей, допомогу ветеранам, розвиток освіти, підтримку цивільних громадян і громад, а також проєкти пам’яті та адвокаційні ініціативи, повідомила пресслужба SCM.

В компанії нагадали, що допомога захисникам України реалізується в межах мілітарного проєкту "Сталевий фронт Ріната Ахметова". Завдяки цьому проєкту силові підрозділи з усієї країни безкоштовно отримують амуніцію, автомобілі, бронетранспортери, спеціалізовані карети швидкої допомоги для військових медиків, дрони, тепловізори, приціли, рації, камери, одяг, взуття, аптечки, турнікети, пальне та інші необхідні речі.

Зокрема, компанія "Метінвест" розробила та передала понад 900 сталевих бліндажів для бійців на передовій. На базі таких бліндажів уже функціонують два підземні госпіталі, побудовані за стандартами НАТО. Крім того, металургійна група виготовляє з власної сталі антидронові захисні решітки для західної та української техніки ‒ Abrams, Leopard, Bradley, M113, "Козаків" та інших.

Своєю чергою компанія ДТЕК надала безкоштовну електроенергію понад 100 об’єктам критичної інфраструктури, серед яких лікарні, військові об’єкти, хлібопекарні та водоочисні споруди в Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

"Попри щоденні російські атаки, ДТЕК продовжує виробляти та розподіляти критично важливу електроенергію для мільйонів громадян, підприємств і державних установ, забезпечуючи життєдіяльність країни під час війни. Щодня інженери ДТЕК Мережі працюють під обстрілами, відновлюючи електромережі та підстанції, пошкоджені ворогом. На сьогодні вони повернули електропостачання в понад 26 мільйонів домівок у регіонах, які постраждали від бойових дій", – зазначається у повідомленні.

Гуманітарний напрям допомоги зосереджений на підтримці цивільних українців, ветеранів та захисників Маріуполя. Для підвищення ефективності цієї роботи ресурси та експертиза Фонду Ріната Ахметова були об’єднані з ГО "Серце Азовсталі", що стало центральним осередком усієї благодійної діяльності SCM у підтримці захисників України.

В SCM уточнили, що з початку війни Фонд Ріната Ахметова передав українцям 700 тисяч одиниць медикаментів та понад 13 млн продуктових наборів (з 2014 року). Фонд також запустив нові проєкти з реабілітації дітей та дорослих, які постраждали від обстрілів, надає обігрівачі, допомагає облаштовувати соціальне житло для сімей внутрішньо переміщених осіб.

Водночас на комплексну програму підтримки оборонців Маріуполя та їхніх родин "Серце Азовсталі" Рінат Ахметов виділив близько 2,2 млрд грн. Допомога надається за сімома напрямами.

Зокрема, в межах програми "Вдома" захисники та захисниці Маріуполя з І та ІІ групами інвалідності отримують власне житло.

"У планах на 2026 рік ‒ передати 100 квартир оборонцям Маріуполя. Загалом за три роки планується забезпечити житлом 400 захисників та захисниць. Також діє програма "Майбутнє" ‒ комплексна підтримка в адаптації до цивільного життя та самореалізації оборонців", – зазначається у повідомленні.

Своєю чергою футбольний клуб "Шахтар" системно допомагає розвитку дитячого футболу, спортсменам, переселенцям, бійцям сил оборони та мешканцям постраждалих від війни регіонів. Клуб організував і повністю оплатив лікування в США захисника "Азовсталі", морпіха Михайла Діанова, взяв на себе організацію лікування та реабілітації тяжко пораненого під Авдіївкою бійця Віталія Шумея в Барселоні, бійця та фаната "Шахтаря" Євгена Ларченка в Ізраїлі, а також допомагає з реабілітацією брату свого гравця ‒ бійцю ЗСУ Богдану Кушу.

Як повідомлялося, компанія "Метінвест" Ріната Ахметова отримала одразу дві відзнаки на престижній міжнародній премії International Brilliance Awards у Лондоні. Найвищу нагороду ‒ Brilliance Award у номінації "Корпоративний добробут" ‒ компанія здобула за створену екосистему реінтеграції ветеранів війни в Україні.