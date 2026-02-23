Перший маршрут для імпорту газу в Україну з Греції запрацює на повну потужність

За результатами аукціону з бронювання потужностей для імпорту газу з Греції до України маршрутом Route 1 на березень було заброньовано весь доступний обсяг – близько 2,41 млн кубометрів на добу, або майже 75 млн кубометрів за весь місяць.

Як пише ExPro, газ за маршрутом Route 1 у березні буде отримувати НАК "Нафтогаз України".

Route 1 дозволяє бронювати потужності для імпорту природного газу з грецького терміналу LNG Revithoussa до України за спеціальними зниженими тарифами. Цей маршрут запрацював у липні 2025 року, але в останні місяці попит на його потужності був мінімальним: на січень потужності не бронювали, на лютий – 4,5 тис. кубометрів на добу.

При цьому потужності за маршрутами Route 2 (із грецького LNG терміналу Alexandrupolis) та Route 3 (із точки входу з TAP, азербайджанський газ) на березень заброньовані не були.

Газ для України

Як повідомлялося, перша партія американського скрапленого газу у 2026 році вже дійшла до України. Паливо було імпортоване у співпраці з польським державним концерном Orlen. Наприкінці січня близько 100 млн кубометрів газу доправили до термінала в польському Свіноуйсьце, після чого ресурс надійшов до української газотранспортної системи.

У грудні 2025 року Україна спільно з сусідніми країнами запустила два нові міждержавні маршрути для імпорту природного газу у межах ініціативи "Вертикальний коридор" – Route 2 та Route 3.

Перед тим стало відомо, що заброньовані потужності для імпорту природного газу з Греції до України по спільному маршруту Route 1 на грудень цього року зросли вдвічі – до 1,2 млн кубометрів на добу.