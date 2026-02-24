Нелегальний продаж компонентів для "електронок": БЕБ виявило схему з використанням ФОПів у мережі Vandal

Бюро економічної безпеки (БЕБ) розслідує незаконну схему реалізації підакцизної продукції мережею магазинів електронних сигарет Vandal, яка належить ТОВ "Вінлайт Груп" .

За даними слідства, для реалізації схеми компанія "Вінлайт Груп" використовувала низку фізичних осіб-підприємців (ФОП), пише "Главком" із посиланням на дані судового реєстру та відповідь БЕБ на запит журналістів.

Зокрема, детективи БЕБ встановили, що у магазинах Vandal нелегально продавалася підакцизна продукція – нікотиновмісні рідини та компоненти для електронних сигарет. Формально компанія "Вінлайт Груп" мала відповідні ліцензії, однак на практиці частину товарів реалізовували поза офіційним обліком, або ж через ФОПів.

Схема мала такий вигляд: покупець купував електронний пристрій або ароматизатор, а нікотиновмісну рідину отримував "у подарунок". Таким чином, продавці приховували реалізацію підакцизного товару і не сплачували податки.

Фактично нелегальний товар продавали через ФОПів, які працювали у тих самих магазинах Vandal і за тими ж адресами, що й саме товариство. При цьому ФОПи не мали ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет. Формально – це були окремі суб’єкти господарювання, але насправді всі магазини входили єдиної торгової мережі.

Тобто, ТОВ "Вінлайт Груп" забезпечувало бренд, накладні та "легальну" оболонку бізнесу. А ФОПи, які працювали у магазинах мережі, здійснювали реальні розрахунки з покупцями, зокрема за нікотиновмісні суміші.

"Фактично, ФОПи виконували роль буфера між "легальним" бізнесом і нелегальним обігом нікотину, дозволяючи мережі працювати одразу у двох режимах – офіційному і "тіньовому". Саме через цю модель, підкреслюють слідчі, магазини Vandal могли роками продавати підакцизну продукцію, мінімізуючи ризики та податкове навантаження", – зазначає видання.

Під час обшуків у магазинах мережі Vandal детективи вилучили тисячі одиниць товару, серед них – нікотиновмісні підсилювачі міцності, ароматизатори, гліцерин та рідини для самозамішування, грошові кошти, чорнові записи, фінансові документи тощо. Суд наклав на вилучене майно арешт.

Мережа Vandal має вісім магазинів у Львові та ще кілька десятків у західних областях, а на Вінниччині та на Житомирщині. За даними судового реєстру, продавців магазинів мережі неодноразово штрафували за торгівлю без фіскальних чеків та без акцизів.

А влітку 2023 року щодо мережі Vandal було порушено кримінальне провадження. Слідчі вбачали створення організованої групи, яка продавала електронні сигарети та додатки до них невідомого походження і без акцизів.

За даними у системі YouControl, ТОВ "Вінлайт Груп" зареєстроване у травні 2024 року. Керівником підприємства вказаний Дмитро Даревич, який був першим власником фірми. А засновницею та бенефіціарною власницею компанії є киянка Марина Півовар. Вона також є власницею кількох інших компаній, які працюють на ринку електронних сигарет і тютюнових виробів:ТОВ "Вейп Хаб", "Черіком", "Терн Груп" та "Інтера Корп". Деякі з цих компаній мають магазини у Львові, Рівному, Чернівцях, Тернополі та Вінниці, і формально спеціалізуються на роздрібній торгівлі тютюновими виробами та електронними сигаретами.

Як повідомлялося, БЕБ також розслідує незаконний збут підакцизних товарів через мережу магазинів UVapе. Зокрема, йдеться про нікотиновмісні суміші та рідини, що використовуються в електронних сигаретах.

За даними слідства, у точках роздрібної торгівлі, як і в інтернет-магазині, продаються рідини, що використовуються в електронних сигаретах та компоненти для самозамішування рідин для POD-систем: гліцерин, пропіленгліколь та ароматизатори, які продаються окремо. Проте продавці пропонують як подарунок нікотиновмісну суміш, тим самим, здійснюючи збут незаконно виготовлених підакцизних товарів. Водночас у податковій звітності факт реалізації дарунка підакцизної продукції жодним чином не відображався, пояснювали у БЕБ.

я від них кашляю ,від тютюну ні
24.02.2026 06:42 Відповісти
Не куріть.
Я ще в третьому класі кинув.
куру з 5 класу
по моїм спостереженням скоріше помирають ті хто не палить і не п'є
Не дочекаєтесь!
курці більше адаптовані до екології
це вчені так вважають
Стільки років, керовніки БЕБ з ДБР і МВС, так ловко «користувалися» цим лайном ЗАДАРМА, аж тепер вони його ВИЯВИЛИ????
А неэтическое название "вандал" не смущает? Где комиссия по этике?
Подарки дарить не запрещено,бэбовцам наверное обидно за неуплаченные хабарчики.
це як його - вандалізмЬ
яка цікава історія...
а двушку на мацкву вони посилали?
а яйця кілограмами?
злодєї
Курити буду, але пити не кину!!!
