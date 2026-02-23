Фонд держмайна за тиждень залучив 396 мільйонів від приватизації. На один із лотів ціна зросла в понад 600 разів. ІНФОГРАФІКА

Фонд державного майна України за минулий тиждень провів 8 аукціонів із приватизації в системі "Prozorro.Продажі".

Як повідомили в Фонді, загальна сума переможних ставок становить 395,84 млн грн.

Загалом у торгах змагалися 27 учасників, а конкуренція на аукціонах сприяла зростанню ціни в 9 разів.

Найдорожчий об'єкт

Найдорожчим лотом став єдиний майновий комплекс ДП "Науково-дослідний інститут "Оріон" у Києві.

За результатами торгів за участі 11 учасників ціна зросла зі стартових 42,5 млн грн до фінальних 381 млн грн.

Найбільше зростання ціни

На аукціоні з приватизації єдиного майнового комплексу ДП "Укркольорпром" в Дніпрі змагалися 7 учасників.

Така конкуренція в ході торгів дозволила підняти ціну зі стартових 21,4 тис. грн до фінальних 13 млн грн – ціна зросла в понад 607 разів.

Як повідомлялося, на початку лютого цього року Фонд державного майна України виставив на приватизаційний аукціон єдиний майновий комплекс державного підприємства "Крисківський спиртовий завод" у Чернігівській області.

Перед тим стало відомо, що Фонд держмайна провів онлайн-аукціон із приватизації бази відпочинку "Наука" площею 789,9 кв. м в Одеській області. За лот змагалися 26 учасників, що призвело до збільшення ціни до 10,2 млн грн. Окрім цього, покупець мав сплатити ПДВ у розмірі 2,04 млн грн.