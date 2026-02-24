Ціна на нафту зросла майже до семимісячного максимуму через напруженість між США та Іраном

24 лютого котирування нафти піднялися та наблизилися до семимісячних максимумів, оскільки учасники ринку враховували геополітичні ризики напередодні нового раунду ядерних переговорів між США та Іраном.

Водночас невизначеність у торговельній політиці США також посилила загальні побоювання, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на Brent додали 59 центів, або 0,8%, до $72,08 за барель станом на 04:24 за Гринвічем, а американські ф'ючерси зросли на 57 центів, або 0,9%, до $66,88 за барель.

"На цьому етапі геополітика явно відіграє ключову роль у впливі на ціни на нафту, а поточна стійкість здебільшого зумовлена очікуваннями, а не фактичними перебоями поставок. Ризик потенційної військової ескалації на Близькому Сході зростає, і трейдери, схоже, прагнуть убезпечитися від найгірших сценаріїв", ‒ зазначила старший аналітик ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.

У неділю міністр закордонних справ Оману Бадр Альбусаїді повідомив, що Іран і США у четвер у Женеві проведуть третій раунд переговорів щодо ядерної програми.

США наполягають на тому, щоб Іран відмовився від ядерної програми, тоді як Тегеран категорично заперечує будь-які наміри створити атомну зброю.

Президент США Дональд Трамп написав у соцмережах, що для Ірану це буде "дуже поганий день", якщо він не укладе угоду.

"Сира нафта утримується на верхній межі торгового діапазону від 55 до 66,5 доларів, який визначав рухи останні шість місяців. Стійкий прорив вище цього діапазону відкриє шлях до подальшого зростання до $70–$72. І навпаки, сигнали деескалації можуть спричинити корекцію до $61", ‒ написав у записці для клієнтів аналітик ринку IG Тоні Сікамор.

Як повідомлялося, Російський сорт нафти Urals на міжнародному ринку зараз реалізується з найбільшою майже за три роки знижкою. Середня різниця в ціні на нафту Urals із західних портів країни сягнула $30,62 нижче еталонної марки Brent, що стало найвищим показником дисконту з квітня 2023 року. Нині цей сорт торгується дещо вище $40 за барель.

Здешевлення нафти демонструє наслідки дії санкцій, запроваджених країнами Заходу проти Росія, зокрема обмежень, які наприкінці минулого року ввели США.