Без судової тяганини: ДПС запускає медіацію в податкових спорах

Державна податкова служба вдосконалює підходи до вирішення спорів із платниками податків. В. о. Голови ДПС Леся Карнаух та президент Української академії медіації Луїза Романадзе підписали Меморандум про взаємне партнерство та співробітництво.

Про це повідомляє Пресслужба Державної податкової служби.

"Податкова медіація. Один із напрямів, який розвиваємо в роботі Державної податкової служби України. Це частина сервісної моделі, яку активно запроваджує ДПС. Це можливість вчасно врегулювати суперечки між державою та бізнесом, не перетворювати все в багаторічну судову тяганину. І головне – без втрат для бюджету", – зазначила Леся Карнаух.

Вона також нагадала, що восени минулого року ДПС розпочала роботу в цьому напрямі спільно з Радою бізнес-омбудсмена. 

Спільна робота зосередиться на таких напрямах:

  • напрацюванні практичних аспектів впровадження медіації в податковому законодавстві;
  • навчанні працівників Державної податкової служби з питань врегулювання податкових спорів за допомогою медіації. Перші тренінги заплановані вже цього тижня.

Основні цілі:

  • забезпечити поширення впровадження медіації під час врегулювання податкових спорів;
  • розвинути побудову прозорих партнерських відносин між платником та контролюючим органом;
  • збільшити рівень довіри платника до податкових органів;
  • перейти від позиційних спорів до діалогу між платником та контролюючим органом.

Як повідомлялося, в Україні частка податкових накладних, реєстрацію яких зупинено, становить лише 0,1 %. На початку 2025 року цей показник сягав 0,76 %. Наразі 99,9 % податкових накладних реєструються в автоматичному режимі.

Рік тому в кожному регіоні Державної податкової служби запровадили консультаційні центри з питань зупинення реєстрації податкових накладних. За словами представників ДПС, це дозволило бізнесу отримати чіткий алгоритм дій у разі блокування накладних, зрозуміти подальші кроки та способи виправлення ситуації.

тобто,
якісь леся та луїза все за всіх порєшалі.
ну, і добре....
24.02.2026 10:07 Відповісти
Теперь дикие штрафы,арест майна и его конфискация можно будет решить только хабарями в податкову и больше никак?
24.02.2026 10:13 Відповісти
Якщо порушник намагався обманути податкову(Державу,пенсіонерів,військових,інвалідів і т.д.) і його викрили - тепер є шанс "порішать"(вирішити питання корупційним методом).А чому його просто за законом не оштрафувати,та обмежити,або позбавити волі?Чому не діяти за законом?!!У нас в країні просто специ по корупції,вищий рівень,маги!Щоб ви пропали гниди!
24.02.2026 10:18 Відповісти
медітатори, мля... а для чого тоді існує адміністративне оскарження, прописане Законом?...
24.02.2026 10:19 Відповісти
Це все БРЕХНЯ ПОВНА!!! Наразі дуже багато людей, колишніх ФОП, які ще були закриті (наприклад 2020-2021 рік), без будь якої заборгованості по податкам та ЄСВ отримують БЕЗ ПОВІДОМЛЕННЯ блокування та списання коштів державною виконавчою службою на своїх приватних картках від 14000,00 грн. Що саме сталося і зі мною! При цьому це робиться за поданням податкової до ДВС, без попереднього повідомлення колишньому ФОП. То про яку медіацію йде мова??? Гроші списали неправомірно, скарги розглядають місяць... Люди втрачають свої коши! Після подачі до суду, справу виграли, але потім ДВС відмовляється вчиняти дії з повернення цих коштів, хоча це є її виключною компетенцією! ДПС посилає до ДВС, а ДВС сміється в очі і говорить, що нічого не повернуть! От вам і медіація )) Вжарити треба їх раз і по самі вуха, стягнути з держави за дії цих злочинців моральну шкоду... що зараз і роблю! Але це все витрата часу і додаткові зусилля!
24.02.2026 11:48 Відповісти
В ДПС сьогодні відсутні фахівці, які б могли хоча б роз'яснити те, що написали дебільні підкупольники.
24.02.2026 12:39 Відповісти
Идея хорошая, только вот реализация может быть топорной. Опыт общения с налоговой показал, что там много людей с принципом "Чего изволите" и заискивающий взгляд вверх. Поэтому без системной перестройки все начинания закончатся очередным "пшиком".
24.02.2026 13:19 Відповісти

