Без судової тяганини: ДПС запускає медіацію в податкових спорах

Державна податкова служба вдосконалює підходи до вирішення спорів із платниками податків. В. о. Голови ДПС Леся Карнаух та президент Української академії медіації Луїза Романадзе підписали Меморандум про взаємне партнерство та співробітництво.

Про це повідомляє Пресслужба Державної податкової служби.

"Податкова медіація. Один із напрямів, який розвиваємо в роботі Державної податкової служби України. Це частина сервісної моделі, яку активно запроваджує ДПС. Це можливість вчасно врегулювати суперечки між державою та бізнесом, не перетворювати все в багаторічну судову тяганину. І головне – без втрат для бюджету", – зазначила Леся Карнаух.

Вона також нагадала, що восени минулого року ДПС розпочала роботу в цьому напрямі спільно з Радою бізнес-омбудсмена.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Спільна робота зосередиться на таких напрямах:

напрацюванні практичних аспектів впровадження медіації в податковому законодавстві;

навчанні працівників Державної податкової служби з питань врегулювання податкових спорів за допомогою медіації. Перші тренінги заплановані вже цього тижня.

Основні цілі:

забезпечити поширення впровадження медіації під час врегулювання податкових спорів;

розвинути побудову прозорих партнерських відносин між платником та контролюючим органом;

збільшити рівень довіри платника до податкових органів;

перейти від позиційних спорів до діалогу між платником та контролюючим органом.

Як повідомлялося, в Україні частка податкових накладних, реєстрацію яких зупинено, становить лише 0,1 %. На початку 2025 року цей показник сягав 0,76 %. Наразі 99,9 % податкових накладних реєструються в автоматичному режимі.

Рік тому в кожному регіоні Державної податкової служби запровадили консультаційні центри з питань зупинення реєстрації податкових накладних. За словами представників ДПС, це дозволило бізнесу отримати чіткий алгоритм дій у разі блокування накладних, зрозуміти подальші кроки та способи виправлення ситуації.