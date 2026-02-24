Січневий ринок автобусів: українські моделі домінують у новому сегменті. ІНФОГРАФІКА

Минулого місяця на внутрішньому ринку України було укладено 247 угод купівлі-продажу автобусів. Сегмент імпорту вживаної техніки поповнився 85 одиницями, нових автобусів зареєстрували 98 штук (з них 84 ‒ українського виробництва, і лише 14 ‒ за прямим імпортом).

Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку.

У порівнянні з груднем ринок очікувано скоротився: внутрішні перепродажі зменшилися на 24 %, імпорт вживаних автобусів ‒ на 25,4 %, а нових імпортних ‒ на 44 %. Водночас у річному вимірі (порівняно з січнем минулого року) внутрішній ринок зріс на 10,3 %, а імпорт вживаних автобусів продемонстрував суттєве зростання на 37,1 %.

Внутрішній ринок

На внутрішньому ринку переважає малий клас. Беззаперечним лідером залишається Mercedes-Benz Sprinter, який задовольняє потреби приміських та міжміських перевезень. Далі йдуть традиційні "маршрутні королі" попереднього десятиліття ‒ БАЗ А079 "Еталон" та Богдан/Ataman А-092.

В десятці найпопулярніших моделей активно закріплюються великі європейські автобуси, які раніше потрапляли в Україну як вживаний імпорт, а тепер переходять від одного власника до іншого всередині країни.

Серед них ‒ нідерландські VDL Ambassador та бельгійські Van Hool Astron. Також у списку присутні класичні Volkswagen LT та Crafter, локальна "Рута 25", рідкісний для України американський Dodge Sprinter (варіант Mercedes) та добре відомий ПАЗ 3205.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Імпорт вживаних автобусів

Сегмент імпорту вживаних автобусів у січні нагадував виставку європейського автобусобудування. Окрім традиційного лідера Mercedes-Benz Sprinter, перевізники завезли різноманітні моделі VDL (Ambassador, Citea, Futura), MAN Lions City, Volvo 8900, а також двоповерхові Van Hool Astromega.

Головною особливістю місяця стала надзвичайна різноманітність: крім основних лідерів, до України прибуло ще 23 різні моделі автобусів ‒ по одній одиниці кожна.

Нові автобуси

Ринок нових автобусів тримається переважно на українському виробництві. Лідером став ЗАЗ A08 I-VAN, який конкурує з різними модифікаціями Богдан/Ataman (А-221, А-093, А-092) та БАЗ А081 "Еталон".

Навіть у цьому практичному сегменті знайшлося місце для преміум-техніки: зареєстровано три нових туристичних Setra S 500 coach. Великі туристичні компанії продовжують інвестувати у флагманські моделі для міжнародних напрямків. Крім того, у списку з’явилися Ford Transit, турецькі Temsa Prestij, китайські JAC Sunray та техніка від СТМ.

Як повідомлялося, у січні українці придбали 3,1 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Це на 20 % більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Найбільшу частку склали бензинові автомобілі ‒ 58 %. Електромобілі зайняли 22 %, гібридні ‒ 11 %, дизельні ‒ 6 %, автомобілі з газобалонним обладнанням ‒ 3 %. Середній вік ввезених зі США вживаних автомобілів становив 6,8 року.