Зовнішній ринок штовхає вгору: ціни на бензин і дизель в Україні досягли історичного максимуму

Наприкінці минулого тижня гуртові ціни на світлі нафтопродукти різко зросли вслід за зовнішнім ринком. Великі мережі ьа прямі імпортери швидко відреагували на цю зміну. Починаючи з вихідних, ціни на стелах ОККО та WOG, а згодом і UKRNAFTA з UPG, підвищилися на 1 грн/л, досягнувши історичного максимуму.

Щодо скрапленого газу, зміни мали поодинокий характер і лише наздоганяли попереднє зростання гуртових цін, повідомляє галузеве видання Enkorr.

Середня гуртова вартість бензину з 18 по 20 лютого зросла на 0,50 грн/л ‒ до 52,50 грн/л, дизельного пального ‒ на 1,37 грн/л, до 53,32 грн/л.

У тижневій динаміці гуртові ціни на бензин майже не змінилися, що, ймовірно, пояснюється заміщенням ажіотажного фактора зовнішнім впливом. З 16 по 20 лютого європейські котирування бензину зросли більш ніж на $35/т, що в перерахунку становить близько 1,37 грн/л. Дизельне пальне подорожчало на 1,18 грн/л.

На АЗС середні роздрібні ціни на світлі нафтопродукти зросли на 50 коп./л і сягнули максимальних значень з початку 2022 року: 61,49 грн/л на бензин і 61,15 грн/л на дизель. Скраплений газ залишився майже без змін ‒ 38,52 грн/л.

Підвищення на заправках частково компенсувало скорочення спреду на дизель наприкінці тижня до рівня, який зазвичай сигналізує про початок зростання роздрібних цін (7,28 грн/л). Станом на 23 лютого різниця між гуртом і роздрібом на дизелі становила 8,07 грн/л (зменшення на 0,67 грн/л порівняно з попереднім тижнем).

На бензині спред повернувся до рівня, зафіксованого перед початком здорожчання в Європі: 8,96 грн/л (+0,51 грн/л за тиждень). На скрапленому газі спред скоротився на 0,10 грн/л ‒ до 5,33 грн/л.

Як повідомлялося, 24 лютого котирування нафти зросли та наблизилися до семимісячних максимумів. Учасники ринку враховували геополітичні ризики напередодні нового раунду ядерних переговорів між США та Іраном. Водночас невизначеність у торговельній політиці США додатково посилила загальні побоювання.

Ф’ючерси на Brent подорожчали на 59 центів, або 0,8 %, ‒ до 72,08 долара за барель станом на 04:24 за Гринвічем. Американські ф’ючерси зросли на 57 центів, або 0,9 %, ‒ до 66,88 долара за барель.