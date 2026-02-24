У січні бізнес отримав кредити за держгарантіями на 3 мільярди: які регіони лідирують?. ІНФОГРАФІКА

У межах підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу з грудня 2020 року, коли почав діяти інструмент державних гарантій на портфельній основі, видано 52 891 кредит на загальну суму понад 182,6 млрд грн.

У січні 2026 року укладено 559 кредитних договорів на суму 2,8 млрд грн, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Станом на 1 лютого 2026 року 28 банків-кредиторів обслуговують 20 711 кредитів на загальну суму 79,3 млрд грн. Зобов’язання за основним боргом, частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становлять 34 млрд грн.

За кількістю діючих кредитів лідирують такі банки:

"Приватбанк" ‒ 13 287 кредитів на 22,7 млрд грн (45 % від ліміту гарантій банку);

"Ощадбанк" ‒ 3 067 кредитів на 12,1 млрд грн (49 % від ліміту банку);

"Укргазбанк" ‒ 962 кредити на 10,2 млрд грн (72 % від ліміту банку);

ПУМБ ‒ 753 кредити на 9,2 млрд грн (67 % від ліміту банку);

"Укрексімбанк" (який також виконує функції агента програми) ‒ 492 кредити на 8,2 млрд грн (56 % від ліміту банку).

Найбільший обсяг обслуговуваних кредитів припадає на Київ ‒ 2 488 кредитів на 11,4 млрд грн.

Серед регіонів лідирують:

Дніпропетровська область ‒ 1 809 кредитів на 6,2 млрд грн;

Львівська область ‒ 1 616 кредитів на 5,9 млрд грн;

Харківська область ‒ 946 кредитів на 5,9 млрд грн;

Київська область ‒ 1 355 кредитів на понад 5 млрд грн;

Одеська область ‒ 1 335 кредитів на 4,5 млрд грн.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів обслуговує:

переробна промисловість ‒ 4 855 кредитів на 25,1 млрд грн;

сільське господарство ‒ 3 498 кредитів на 24,8 млрд грн;

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів ‒ 8 627 кредитів на 20,9 млрд грн;

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність ‒ 1 057 кредитів на 2,4 млрд грн;

будівництво ‒ 750 кредитів на 2 млрд грн;

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ‒ 55 кредитів на 0,9 млрд грн.

Як повідомлялося, уряд посилив підтримку енергетичної автономності багатоквартирних будинків. Тепер ОСББ та ЖБК мають право одночасно отримувати грантову допомогу та пільгове кредитування на придбання одного й того самого обладнання для енергозбереження чи альтернативної енергетики. Постанову, яка розширює можливості грантового компонента та спрощує умови участі в програмах, підготували спільно Мінрозвитку і Мінекономіки.

Документ дозволяє поєднувати два види державної підтримки для одного проєкту, що суттєво полегшує фінансування встановлення сонячних панелей, акумуляторів, теплових насосів, котлів на альтернативному паливі та іншого енергообладнання.