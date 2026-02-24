"Реагуємо на найбільш критичні потреби": в "Інтерпайпі" Пінчука розповіли про підтримку оборонців

За чотири роки повномасштабного вторгнення до Сил оборони України з компанії "Інтерпайп" Віктора Пінчука долучилися майже 1500 працівників. Кожного з них роботодавець супроводжує з першого дня служби, надаючи підтримку як самому військовослужбовцю, так і його підрозділу.

За цей період характер війни суттєво змінився, а разом з ним ‒ і характер допомоги захисникам. Якщо у 2022 році основна потреба була в базовому спорядженні, то з 2024 року пріоритет перейшов на технологічну підтримку. Водночас у компанії підкреслюють, що протягом усіх чотирьох років незмінним залишається головний принцип ‒ реагувати на найбільш критичні потреби.

"Ми закриваємо те, чого найбільше бракує тут і зараз. Працюємо там, де виникає найгостріший дефіцит ‒ де потреба вже сьогодні, а не через рік. Бізнес має ресурс і здатність діяти системно. І головне ‒ реагувати одразу. Саме тому нашою роботою ми доповнюємо, а не дублюємо державу", ‒ зазначила директорка з комунікацій та кураторка Патронатної служби "Інтерпайп" Людмила Новак.

У перші місяці повномасштабної війни ключовими запитами були бронежилети, каски, форма та засоби тактичної медицини. Частину амуніції закуповували за кордоном, частину виготовляли українські виробники. З часом державне забезпечення стабілізувалося, а характер потреб змінився.

Технологічна війна вимагає постійної адаптації: дрони швидко застарівають, противник змінює частоти, тому техніку регулярно дооснащують VTX-антенами та скремблерами. Сьогодні близько 70 % закупівель компанії для своїх військових ‒ це технологічні позиції: дрони, засоби радіоелектронної боротьби та комплектуючі до них, автомобілі, генератори, зарядні станції та обладнання для зв’язку.

За кожним запитом стоять конкретні імена захисників, які працюють з технологіями на передовій. До повномасштабного вторгнення Анатолій Кучеренко працював на одному із заводів "Інтерпайп" у Нікополі. З перших днів війни він пішов служити в один із батальйонів територіальної оборони.

Рік тому військовий отримав акубаротравму ‒ ушкодження слуху ‒ і був визнаний обмежено придатним. Проте навіть після цього він не шукав способу повернутися до цивільного життя, а навпаки ‒ прагнув залишатися максимально корисним для війська. Саме тому перевівся до батальйону безпілотних систем.

"За фахом я інженер-конструктор, раніше працював оператором верстатів з ЧПК. Навесні минулого року до мене почали звертатися пілоти з проханням спроєктувати або доопрацювати деталі для дронів. Спочатку допомагав у вільний від служби час. Згодом компанія передала мені 3D-принтер", ‒ розповів військовий.

Окремим критичним напрямком підтримки стало енергозабезпечення підрозділів ‒ генератори та зарядні станції сьогодні є базовою потребою фронту. Серед прикладів допомоги ‒ квадроцикл для евакуації, який уже врятував життя.

Робота зі специфічними запитами вимагає додаткової експертизи: до закупівель залучають профільних фахівців, консультуються з військовими та підшефними бригадами. Такий підхід дозволяє закривати не лише типові, а й складні індивідуальні потреби.

Досвід "Інтерпайп" показує, що ефективна підтримка військових ‒ це не разова благодійність, а системна модель взаємодії бізнесу з мобілізованими працівниками на всіх етапах: від перших днів служби до повернення в цивільне життя.

Як повідомлялося, в компанії "Інтерпайп" діє патронатна служба ‒ спеціальний підрозділ, який опікується мобілізованими та демобілізованими працівниками, а також родинами загиблих, зниклих безвісти й тих, хто перебуває в полоні. Саме такий системний підхід забезпечує успішну реінтеграцію військовослужбовців після повернення до цивільного життя.