Мінцифри оновило сервіс перевірки електронних підписів: що змінилося?

Міністерство цифрової трансформації оновило сервіс валідації електронних підписів, адаптувавши його до стандартів Європейського Союзу. Тепер система автоматично розпізнає європейські кваліфіковані електронні підписи (КЕП) та генерує електронні звіти з печаткою "Дії", які мають повну юридичну силу.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Що змінилося?

Сервіс тепер перевіряє як українські КЕП, так і підписи країн ЄС. Автоматичне розпізнавання дозволяє швидко та легко перевірити договір, підписаний європейським партнером, так само, як і документ із українським КЕП. Це суттєво спрощує роботу підприємцям, юристам та державним службовцям.

Після перевірки будь-якого підпису ‒ українського чи європейського ‒ сервіс id.gov.ua автоматично формує офіційний електронний звіт з кваліфікованою електронною печаткою "Дія".

У Мінцифри зазначили, що такий звіт має повну юридичну силу, його можна використовувати як офіційний доказ у справах компанії, при наданні документів до державних органів чи в суді. Відтепер не потрібно роздруковувати протоколи, робити скриншоти чи ставити "мокрі" печатки.

Як скористатися оновленим сервісом?

Процедура максимально проста і не вимагає реєстрації:

Перейти на сторінку https://id.gov.ua/verifyeu. Завантажити файл з підписом. Отримати миттєвий результат валідації та завантажити офіційний електронний звіт.

Для розробників та бізнесу, які вже інтегрували попередню версію сервісу, тимчасово залишається доступною стара версія. Рекомендується перейти на нову до 1 червня 2026 року. Після цієї дати підтримка попередньої версії припиниться.

Як повідомлялося, в Україні запускають загальнонаціональний скринінг усіх публічних послуг. Метою проєкту є аналіз кожної послуги з метою усунення зайвої бюрократії, підвищення прозорості, прискорення та покращення якості їх надання.

На сьогодні держава не має єдиного ресурсу, де зібрані дані про всі державні та місцеві послуги й сервіси. Через це виникає дублювання процедур, гальмується розвиток цифровізації, з’являються зайві паперові вимоги, а громадяни та бізнес змушені отримувати однакові за суттю послуги за різними правилами й алгоритмами.