Головна тема звернень клієнтів банків ‒ блокування рахунків: НБУ оприлюднив статистику

Національний банк України оприлюднив звіт про роботу зі зверненнями громадян за 2025 рік. Головною проблемою року стало занепокоєння українців через блокування та арешти банківських рахунків ‒ саме ця тема посіла перше місце в рейтингу питань як у письмових, так і в усних зверненнях до регулятора.

Всього в 2025 році НБУ опрацював 28 440 письмових звернень.

Розподіл за типами установ такий (кількість звернень):

  • державні банки ‒ 4 214;
  • приватні банки ‒ 3 957;
  • банки іноземних груп ‒ 1 012 звернень;
  • небанківські фінансові компанії ‒ 11 716;
  • страхові компанії ‒ 1 473;
  • колекторські компанії ‒ 1 509.

Письмові звернення

Найпоширеніші питання щодо діяльності банків (кількість звернень):

  • блокування та арешти рахунків ‒ 2 409;
  • кредитування в банках ‒ 1 140;
  • шахрайство ‒ 1 284;
  • проблеми з переказом коштів ‒ 1 027;
  • врегулювання простроченої заборгованості ‒ 527.

Найпоширеніші питання щодо небанківських фінансових установ (кількість звернень):

  • врегулювання простроченої заборгованості ‒ 7 388;
  • кредитування в небанківських фінансових установах ‒ 1 598;
  • кредитування військовослужбовців ‒ 1 385;
  • невиплата страхового відшкодування ‒ 716;
  • виплата страхового відшкодування не в повному обсязі ‒ 508.

Усні звернення

Протягом 2025 року НБУ опрацював 32 486 усних звернень.

Розподіл за типами установ (кількість звернень):

  • діючі банки ‒ 8 468;
  • фінансові компанії ‒ 2 362;
  • страхові компанії ‒ 178;
  • кредитні спілки та ломбарди ‒ 56;
  • колекторські компанії ‒ 169.

Найпоширеніші теми усних звернень (кількість звернень):

  • блокування та арешти рахунків ‒ 4 014;
  • інформація щодо статусу розгляду звернень ‒ 3 388;
  • врегулювання прострочених боргів ‒ 3 639;
  • неможливість обміняти або зняти валюту ‒ 2 210;
  • кредитування військовослужбовців ‒ 1 280.

Як повідомлялося, чисті гривневі кредити бізнесу та населення протягом двох останніх років зростали високими темпами. У 2025 році вони збільшилися більш ніж на третину. Активне кредитування стало стабільним джерелом зростання чистих активів банківського сектору. У четвертому кварталі 2025 року чисті активи зросли на 11 %, а за весь рік ‒ на 17,2 %.

