Головна тема звернень клієнтів банків ‒ блокування рахунків: НБУ оприлюднив статистику
Національний банк України оприлюднив звіт про роботу зі зверненнями громадян за 2025 рік. Головною проблемою року стало занепокоєння українців через блокування та арешти банківських рахунків ‒ саме ця тема посіла перше місце в рейтингу питань як у письмових, так і в усних зверненнях до регулятора.
Всього в 2025 році НБУ опрацював 28 440 письмових звернень.
Розподіл за типами установ такий (кількість звернень):
- державні банки ‒ 4 214;
- приватні банки ‒ 3 957;
- банки іноземних груп ‒ 1 012 звернень;
- небанківські фінансові компанії ‒ 11 716;
- страхові компанії ‒ 1 473;
- колекторські компанії ‒ 1 509.
Письмові звернення
Найпоширеніші питання щодо діяльності банків (кількість звернень):
- блокування та арешти рахунків ‒ 2 409;
- кредитування в банках ‒ 1 140;
- шахрайство ‒ 1 284;
- проблеми з переказом коштів ‒ 1 027;
- врегулювання простроченої заборгованості ‒ 527.
Найпоширеніші питання щодо небанківських фінансових установ (кількість звернень):
- врегулювання простроченої заборгованості ‒ 7 388;
- кредитування в небанківських фінансових установах ‒ 1 598;
- кредитування військовослужбовців ‒ 1 385;
- невиплата страхового відшкодування ‒ 716;
- виплата страхового відшкодування не в повному обсязі ‒ 508.
Усні звернення
Протягом 2025 року НБУ опрацював 32 486 усних звернень.
Розподіл за типами установ (кількість звернень):
- діючі банки ‒ 8 468;
- фінансові компанії ‒ 2 362;
- страхові компанії ‒ 178;
- кредитні спілки та ломбарди ‒ 56;
- колекторські компанії ‒ 169.
Найпоширеніші теми усних звернень (кількість звернень):
- блокування та арешти рахунків ‒ 4 014;
- інформація щодо статусу розгляду звернень ‒ 3 388;
- врегулювання прострочених боргів ‒ 3 639;
- неможливість обміняти або зняти валюту ‒ 2 210;
- кредитування військовослужбовців ‒ 1 280.
Як повідомлялося, чисті гривневі кредити бізнесу та населення протягом двох останніх років зростали високими темпами. У 2025 році вони збільшилися більш ніж на третину. Активне кредитування стало стабільним джерелом зростання чистих активів банківського сектору. У четвертому кварталі 2025 року чисті активи зросли на 11 %, а за весь рік ‒ на 17,2 %.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль