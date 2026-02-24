Росія змінює ланцюг транспортування нафти через збільшення постачань до Китаю, ‒ Bloomberg

Росія перебудовує ланцюг постачання нафти через те, що дедалі більші обсяги сировини спрямовуються до Китаю після суттєвого скорочення закупівель з боку Індії.

Для цього частину поставок перевантажують з менших танкерів на більші судна на новому морському майданчику для довшого рейсу на схід, повідомляє Bloomberg.

Протягом останніх кількох років основним покупцем морських партій російської нафти була Індія, але згодом вона суттєво скоротила імпорт, звільнивши місце для Китаю. Це змусило Росію частіше використовувати супер-великі танкери для перевезення сирої нафти (VLCC), здатні брати на борт до 2 млн барелів.

З грудня 2025 року близько 6,3–6,9 мільйона барелів нафти Urals перевозили меншими танкерами через європейські води та Суецький канал до Червоного моря. Там вантаж перевантажували на чотири супер-танкери. Цей район Червоного моря раніше не був типовим майданчиком для морського перевантаження нафти.

За оцінкою аналітика Vortexa Анни Жмінько, перевалка з судна на судно та використання більших танкерів з низьким рівнем завантаження свідчать про зміну структури покупців: Пекін суттєво нарощує закупівлі, тоді як індійські нафтопереробні заводи зменшують переробку.

З комерційної точки зору використання супер-танкерів як плавучого сховища з низьким рівнем завантаження виправдане через значно більшу відстань до Китаю. Такі судна також економічно ефективніші для тривалого зберігання вантажу, якщо покупця знайти не вдається одразу.

Серед танкерів, які нещодавно здійснювали перевалку біля Синайського півострова, був супер-танкер "Sahara" (побудований у 2007 році, перебуває під санкціями США). Він приймав нафту від танкерів класів Suezmax та Aframax, а потім розвантажив 1,7 млн барелів біля Находки на Далекому Сході Росії. Звідти вантаж перевантажили на інші танкери для доставки до Китаю.

Загалом шлях нафти з чорноморського порту Новоросійськ до Китаю зайняв близько трьох місяців, тоді як типовий термін становить 5-6 тижнів.

Як повідомлялося, нафтопереробні заводи Китаю активно скуповують російську нафту, від якої відмовляється Індія. Це допомагає Росії компенсувати скорочення закупівель з боку Нью-Делі, який традиційно був найбільшим покупцем російської сирої нафти.

Поставки російської сирої нафти до портів Китаю зросли до 2,09 млн барелів на добу за перші 18 днів лютого 2026 року. Таким чином, збільшення обсягів ‒ з 1,72 млн барелів на добу в січні та 1,39 млн барелів на добу в грудні ‒ повністю компенсувало падіння імпорту російської нафти з боку Індії.