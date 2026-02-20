Китай скуповує російську нафту, від якої відмовляється Індія

Нафтопереробні заводи Китаю скуповують російську нафту, якої уникає Індія, допомагаючи РФ подолати вплив падіння закупівель Індією, яка зазвичай є найбільшим покупцем нафти з Росії.

Як пише Bloomberg, поставки російської сирої нафти до портів Китаю зросли до 2,09 млн барелів на день за перші 18 днів лютого, передає enkorr.

Таким чином збільшення поставок – із 1,72 млн барелів на день за весь січень і 1,39 млн у грудні – компенсувало падіння закупівель російської нафти з боку Індії.

Індійські закупівлі

Імпорт російської нафти до Індії за останні місяці залишався на рівні близько 1,2 млн барелів на день, що менше за 1,78 млн у листопаді, і приблизно на 40% нижче за пік, що спостерігався в червні минулого року.

Закупівлі Китаю

Переспрямування нафтових вантажів на Китай впливає на всі експортні марки Росії, причому зростає кількість відвантажень нафти марки Urals із портів Балтійського й Чорного морів, а також арктичних поставок.

Поставки сирої нафти Urals, завантаженої для Китаю, зросли до 600 тис. барелів на добу в грудні, і це найвищий показник за даними з 2018 року.

Оскільки понад 20 вантажів ще не розвантажено, і приблизно половина з них досі не має кінцевого пункту призначення, тож ця цифра може зрости.

Коли Індія вперше почала відмовлятися від Urals у серпні, китайські НПЗ купили щонайменше 10 проблемних вантажів.

Раніше повідомлялося, що російські виробники нафти можуть бути змушені різко скоротити видобуток у найближчі місяці, оскільки посилення тиску з боку президента США Дональда Трампа та європейських держав обмежує експорт РФ, а її сховища переповнюються.

До того повідомлялося, китайські незалежні нафтопереробники активно скуповують сильно здешевлену російську нафту після того, як Індія суттєво зменшила імпорт. За попередніми оцінками Vortexa Analytics, обсяги поставок російської нафти до Китаю у лютому становитимуть близько 2,07 млн барелів на добу.

Диверсифікація закупівель Індією

До того США видали генеральну ліцензію компанії Reliance Industries Ltd (Індія). Дозвіл дозволяє нафтопереробному заводу компанії безпосередньо купувати венесуельську нафту без порушення санкційного режиму.

Раніше міністр нафти Індії Хардіп Пурі заявив, що поставки з Росії вже впали до 1,3 млн барелів на день із середнього показника в 1,8 млн барелів минулого року. Очікується, що імпорт російської сирої нафти до Індії продовжуватиме скорочуватися, оскільки країна диверсифікує постачальників.

Раніше повідомлялося, що провідний нафтопереробний завод Індії – Indian Oil Corp (IOC) – купив 7 млн барелів нафти для завантаження в березні, щоб замінити російську нафту. Так,індійські нафтопереробні заводи переглядають свої стратегії, щоб відмовитися від свого провідного постачальника – Росії – та збільшити імпорт з Близького Сходу.

Раніше в січні повідомлялося, що Індія просить нафтопереробні заводи щотижнево розкривати інформацію про закупівлі російської та американської нафти, оскільки Індія прагне укласти торговельну угоду зі США.

Пізніше стало відомо, що оператор найбільшого у світі нафтопереробного підприємства – індійська Reliance Industries – планує відновити закупівлі російської нафти після місячної перерви. Reliance планує отримувати нафту з Росії у лютому та березні.

До того компанія Reliance Industries, оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, повідомила, що розгляне можливість закупівлі венесуельської нафти, якщо її дозволять продавати покупцям за межами США.

Також повідомлялося, що Індія попросила державні нафтопереробні заводи розглянути можливість закупівлі більшої кількості американської та венесуельської сирої нафти після укладення торговельної угоди зі США

Домовленість Трампа

Закупівля нафти Індією перебуває під пильною увагою після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що країна погодилася припинити закупівлю російської сирої нафти в рамках торговельної угоди.

При цьому відповідь Індії полягала в тому, що вона прагне диверсифікувати свої джерела, а енергетична безпека залишається головним пріоритетом.

Як повідомлялося, на початку лютого цього року президент США Дональд Трамп підписав урядовий указ, який скасовує 25% мито на всі імпортні товари з Індії, яке було запроваджене у відповідь на закупівлю Індією російської нафти.

До того повідомлялося, що оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу ‒ індійська Reliance Industries ‒ почав імпортувати нафту з Венесуели. Компанія придбала супертанкер з вантажем приблизно 2 млн барелів венесуельської нафти.

Таким чином, Reliance вперше з середини 2025 року закупила венесуельську сировину, і це перша поставка венесуельської нафти індійському покупцеві після захоплення США венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.