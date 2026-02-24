Бізнес зекономить 20 мільярдів: Рада скасувала обов’язковість актів виконаних робіт

Дерегуляція

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення зміни до статті 9 закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо спрощення оформлення первинних документів з надання послуг".

Відповідний законопроєкт №14023 у другому читанні та в цілому на засіданні у вівторок підтримали 230 депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

Метою законопроєкту у пояснювальній записці вказано зменшення адміністративного навантаження на бізнес шляхом спрощення документообігу.

Зокрема, закон дозволяє суб’єктам господарювання передбачати при укладенні договору спрощений порядок оформлення первинних документів з надання послуг (за винятком послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів).

Відтак, під час оформлення акту наданих послуг (акту виконаних робіт) більше не потрібно буде вказувати такі реквізити як посада, прізвище та/або особистий підпис уповноваженої особи з боку замовника, якщо такий порядок оформлення первинних документів передбачено договором, а вартість наданих послуг була оплачена замовником у повному обсязі у безготівковій формі.

Очікується, що це дозволить скоротити час на оформлення та надсилання документації, підвищити ефективність внутрішніх процесів підприємств, а також адаптувати українські вимоги до сучасної бізнес-практики та цифрових реалій.

Автори законопроєкту пояснювали, що чинні вимоги щодо двостороннього підписання актів приймання-передачі, навіть у разі повної оплати послуг у безготівковій формі, можуть створювати додаткове навантаження на бізнес, особливо для компаній, які надають послуги в електронній формі, працюють у сфері e-commerce або використовують автоматизовані моделі продажів.

Крім того, при двосторонньому оформленні первинних документів виникають супутні ризики додаткових помилок або формальних порушень, які не важливі по суті, але можуть ускладнювати ведення бухгалтерського обліку для малого бізнесу.

Як повідомлялося, раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що скасування необхідності обов’язково підписувати акти виконаних робіт дозволить українському бізнесу зекономити понад 20 мільярдів гривень.