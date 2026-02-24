Рада дозволила керівникам закладів позашкільної освіти підвищувати зарплати працівників

24 лютого Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення змін до статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" щодо оплати праці працівників закладів позашкільної освіти" (реєстр. № 14323).

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради.

Закон спрямований на розширення фінансової самостійності засновників державних і комунальних закладів позашкільної освіти в питаннях оплати праці.

Документ надає засновникам право встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки, премії та інші грошові винагороди працівникам закладів позашкільної освіти в розмірах, що перевищують мінімальні гарантії, визначені Кабінетом Міністрів.

Крім того, дозволяється запроваджувати додаткові форми матеріального стимулювання за рахунок власних надходжень до бюджету закладу.

"Реалізація закону має на меті підвищення соціальних гарантій, престижності та мотивації праці працівників позашкільної освіти та створення умов для залучення і утримання кваліфікованих кадрів, а також підвищення якості освітніх послуг", ‒ йдеться у повідомленні апарату парламенту.

Як повідомлялося, уряд ухвалив рішення про спрямування додаткових дотацій місцевим бюджетам. Це дозволить гарантувати своєчасну та повну виплату заробітної плати працівникам закладів освіти й соціальної сфери. Підвищення оплати праці розпочнеться з 1 січня 2026 року.