Уряд першочергово спрямовує дотації для виплат зарплат освітянам і соцпрацівникам, - Свириденко

Уряд ухвалив рішення спрямувати додаткові дотації місцевим бюджетам, щоб гарантувати своєчасну та повну виплату зарплат працівникам освітньої та соціальної сфер. Підвищення оплати праці стартує з 1 січня 2026 року.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Освітяни та соцпрацівники мають отримувати зарплати вчасно і в повному обсязі. Для цього Уряд першочергово спрямовує окремі додаткові дотації місцевим бюджетам у 2026 році на оплату праці в освітній і соціальній сферах", - наголосила Свириденко.

Пріоритетна виплата заробітної плати

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду. Це забезпечить пріоритетну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ:

педагогічних і науково-педагогічних працівників,

фахівців, які надають соціальні та реабілітаційні послуги, а також

інших працівників цих сфер.

Підвищення зарплат освітянам і працівникам соцзакладів

Мінфін здійснюватиме моніторинг виконання місцевих бюджетів і координуватиме взаємодію з обласними військовими адміністраціями.

Таким чином забезпечуємо підвищення зарплат освітянам і працівникам соцзакладів з 1 січня 2026 року.

Нагадаємо, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив, що у бюджетах місцевих громад не вистачає коштів на виконання рішення уряду про підвищення зарплат педагогам та соціальним працівникам.