Уряд першочергово спрямовує дотації для виплат зарплат освітянам і соцпрацівникам, - Свириденко

Кабмін гарантує вчасні виплати педагогам і соцпрацівникам у 2026 році

Уряд ухвалив рішення спрямувати додаткові дотації місцевим бюджетам, щоб гарантувати своєчасну та повну виплату зарплат працівникам освітньої та соціальної сфер. Підвищення оплати праці стартує з 1 січня 2026 року.

Про це  повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Освітяни та соцпрацівники мають отримувати зарплати вчасно і в повному обсязі. Для цього Уряд першочергово спрямовує окремі додаткові дотації місцевим бюджетам у 2026 році на оплату праці в освітній і соціальній сферах", - наголосила Свириденко.

Пріоритетна виплата заробітної плати

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду. Це забезпечить пріоритетну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ:

  • педагогічних і науково-педагогічних працівників,
  • фахівців, які надають соціальні та реабілітаційні послуги, а також
  • інших працівників цих сфер.

Підвищення зарплат освітянам і працівникам соцзакладів

Мінфін здійснюватиме моніторинг виконання місцевих бюджетів і координуватиме взаємодію з обласними військовими адміністраціями.

Таким чином забезпечуємо підвищення зарплат освітянам і працівникам соцзакладів з 1 січня 2026 року.

Нагадаємо, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив, що у бюджетах місцевих громад не вистачає коштів на виконання рішення уряду про підвищення зарплат педагогам та соціальним працівникам.

А що там із компенсацією ветеранам КМУ 1091 і від 26 листопада 2025 р. № 1611 - кошти є????
19.02.2026 21:16 Відповісти
І не платить пенсії впо, бо вони можуть російську пенсію отримувати. Люди стоять в чергах, а деякі пенсіонери ще працюють.
19.02.2026 21:31 Відповісти
Двірник приносить користь - якби не вони, всі вже були б по вуха і смітті; сантехнік приносить користь - якби не вони, всі були б по вуха в лайні. Яка користь від кабміну, депутатів, менеджерів? Як правильно пиляти бабло і ще на цьому пропіаритися?
19.02.2026 21:41 Відповісти
А військовим, які при двадцятиградусних морозах у окопах, і у багнюці у окопах, і у воді, підвищили зарплати?
20.02.2026 03:40 Відповісти
 
 