Уряд першочергово спрямовує дотації для виплат зарплат освітянам і соцпрацівникам, - Свириденко
Уряд ухвалив рішення спрямувати додаткові дотації місцевим бюджетам, щоб гарантувати своєчасну та повну виплату зарплат працівникам освітньої та соціальної сфер. Підвищення оплати праці стартує з 1 січня 2026 року.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
"Освітяни та соцпрацівники мають отримувати зарплати вчасно і в повному обсязі. Для цього Уряд першочергово спрямовує окремі додаткові дотації місцевим бюджетам у 2026 році на оплату праці в освітній і соціальній сферах", - наголосила Свириденко.
Пріоритетна виплата заробітної плати
Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду. Це забезпечить пріоритетну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ:
- педагогічних і науково-педагогічних працівників,
- фахівців, які надають соціальні та реабілітаційні послуги, а також
- інших працівників цих сфер.
Підвищення зарплат освітянам і працівникам соцзакладів
Мінфін здійснюватиме моніторинг виконання місцевих бюджетів і координуватиме взаємодію з обласними військовими адміністраціями.
Таким чином забезпечуємо підвищення зарплат освітянам і працівникам соцзакладів з 1 січня 2026 року.
Нагадаємо, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив, що у бюджетах місцевих громад не вистачає коштів на виконання рішення уряду про підвищення зарплат педагогам та соціальним працівникам.
