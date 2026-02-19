Правительство, в первую очередь, направляет дотации для выплаты зарплат педагогам и соцработникам, - Свириденко
Правительство приняло решение направить дополнительные дотации местным бюджетам, чтобы гарантировать своевременную и полную выплату зарплат работникам образовательной и социальной сфер. Повышение оплаты труда стартует с 1 января 2026 года.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
"Педагоги и социальные работники должны получать зарплаты своевременно и в полном объеме. Для этого правительство в первую очередь направляет отдельные дополнительные дотации местным бюджетам в 2026 году на оплату труда в образовательной и социальной сферах", - подчеркнула Свириденко.
Приоритетная выплата заработной платы
Соответствующее решение принято на заседании правительства. Это обеспечит приоритетную выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений:
- педагогических и научно-педагогических работников,
- специалистов, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги, а также
- других работников этих сфер.
Повышение зарплат педагогам и работникам соцучреждений
Минфин будет осуществлять мониторинг выполнения местных бюджетов и координировать взаимодействие с областными военными администрациями.
Таким образом обеспечиваем повышение зарплат педагогам и работникам соцучреждений с 1 января 2026 года.
Напомним, ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") сообщил, что в бюджетах местных громад не хватает средств на выполнение решения правительства о повышении зарплат педагогам и социальным работникам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль