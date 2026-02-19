РУС
Новости Повышение зарплат учителям
112

Правительство, в первую очередь, направляет дотации для выплаты зарплат педагогам и соцработникам, - Свириденко

Кабмин гарантирует своевременные выплаты педагогам и соцработникам в 2026 году

Правительство приняло решение направить дополнительные дотации местным бюджетам, чтобы гарантировать своевременную и полную выплату зарплат работникам образовательной и социальной сфер. Повышение оплаты труда стартует с 1 января 2026 года.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Педагоги и социальные работники должны получать зарплаты своевременно и в полном объеме. Для этого правительство в первую очередь направляет отдельные дополнительные дотации местным бюджетам в 2026 году на оплату труда в образовательной и социальной сферах", - подчеркнула Свириденко.

Читайте также: Уже на этой неделе учителя по всей стране начнут получать первые повышенные зарплаты, - Свириденко

Приоритетная выплата заработной платы

Соответствующее решение принято на заседании правительства. Это обеспечит приоритетную выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений:

  • педагогических и научно-педагогических работников,
  • специалистов, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги, а также
  • других работников этих сфер.

Повышение зарплат педагогам и работникам соцучреждений

Минфин будет осуществлять мониторинг выполнения местных бюджетов и координировать взаимодействие с областными военными администрациями.

Таким образом обеспечиваем повышение зарплат педагогам и работникам соцучреждений с 1 января 2026 года.

Читайте также: С января 2026 года учителям повысят зарплаты на 30%, - Свириденко

Напомним, ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") сообщил, что в бюджетах местных громад не хватает средств на выполнение решения правительства о повышении зарплат педагогам и социальным работникам.

А що там із компенсацією ветеранам КМУ 1091 і від 26 листопада 2025 р. № 1611 - кошти є????
показать весь комментарий
19.02.2026 21:16 Ответить
І не платить пенсії впо, бо вони можуть російську пенсію отримувати. Люди стоять в чергах, а деякі пенсіонери ще працюють.
показать весь комментарий
19.02.2026 21:31 Ответить
Двірник приносить користь - якби не вони, всі вже були б по вуха і смітті; сантехнік приносить користь - якби не вони, всі були б по вуха в лайні. Яка користь від кабміну, депутатів, менеджерів? Як правильно пиляти бабло і ще на цьому пропіаритися?
показать весь комментарий
19.02.2026 21:41 Ответить
 
 