Уже на этой неделе учителя по всей стране начнут получать первые повышенные зарплаты, - Свириденко

На этой неделе учителя по всей Украине начнут получать повышенные зарплаты.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Глава правительства напомнила, что с 1 января 2026 года зарплаты педагогов в школах вырастут на 30%.

Также премьер-министр поручила Минобразования вместе с ОГА и местными властями проработать вопрос в каждом регионе.

"Выплаты должны быть своевременными и в полном объеме - как всегда, на основе государственной образовательной субвенции и доплат органов местного самоуправления. Если при расчетах возникают вопросы или требуются уточнения, громады могут получить консультацию от специалистов МОН по горячей линии: (044) 481-47-85", - добавила она.

Дополнительные выплаты

В то же время также сохранятся дополнительные доплаты - 2 тыс. грн для всех учителей и 4 тыс. грн для учителей прифронтовых громад.

"Это только первая часть повышения оплаты труда учителей, запланированного на этот год. Следующий этап - дополнительный рост зарплат на 20% с 1 сентября для всех категорий педагогов", - подытожила она.

