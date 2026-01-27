РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9282 посетителя онлайн
Новости Повышение зарплат учителям
1 917 24

Уже на этой неделе учителя по всей стране начнут получать первые повышенные зарплаты, - Свириденко

Учителя начнут получать повышенные зарплаты: стало известно, когда

На этой неделе учителя по всей Украине начнут получать повышенные зарплаты.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Глава правительства напомнила, что с 1 января 2026 года зарплаты педагогов в школах вырастут на 30%.

Также премьер-министр поручила Минобразования вместе с ОГА и местными властями проработать вопрос в каждом регионе.

"Выплаты должны быть своевременными и в полном объеме - как всегда, на основе государственной образовательной субвенции и доплат органов местного самоуправления. Если при расчетах возникают вопросы или требуются уточнения, громады могут получить консультацию от специалистов МОН по горячей линии: (044) 481-47-85", - добавила она.

Читайте также: На образование в проекте бюджета на следующий год запланировано 274 миллиарда. Это на 75 миллиардов больше, чем в этом году, - Минфин

Дополнительные выплаты

В то же время также сохранятся дополнительные доплаты - 2 тыс. грн для всех учителей и 4 тыс. грн для учителей прифронтовых громад.

"Это только первая часть повышения оплаты труда учителей, запланированного на этот год. Следующий этап - дополнительный рост зарплат на 20% с 1 сентября для всех категорий педагогов", - подытожила она.

Читайте: Свириденко: Эта неделя стала одной из самых сложных для украинской энергетики со времен блэкаута 2022 года

Автор: 

учитель (489) Свириденко Юлия (449) заработная плата (2331)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
А військові - коли?
показать весь комментарий
27.01.2026 13:36 Ответить
+10
То вже буде 4 куска ойро?
показать весь комментарий
27.01.2026 13:37 Ответить
+9
по $8k! во попёрло!
показать весь комментарий
27.01.2026 13:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А військові - коли?
показать весь комментарий
27.01.2026 13:36 Ответить
Вибори Голобородько робили не військові, хоча і там було 50%, в 99,9 % вчителі. Десь там кажуть можуть бути вибори, то потрібно готувати лайно.
показать весь комментарий
27.01.2026 14:55 Ответить
То вже буде 4 куска ойро?
показать весь комментарий
27.01.2026 13:37 Ответить
Сейчас бы платить учителям 200 000 грн в месяц
показать весь комментарий
27.01.2026 13:44 Ответить
вчителі мають получати ті самі 4К - бо саме вони вчать дітей думати. Але, на жаль, це не ті вчителі, котрі зараз працюють, 98 відсотків з них самі не знайомі зо звичайною логікою.

Треба ростити нове покоління вчителів - і от щоб вони шли до школи - вже їм треба платити так, шоб не думали, де заробити на дрова на опалення
показать весь комментарий
27.01.2026 14:33 Ответить
А тут замкнуте коло , бо кому вчити те нове покоління вчителів?
показать весь комментарий
07.02.2026 15:07 Ответить
по $8k! во попёрло!
показать весь комментарий
27.01.2026 13:40 Ответить
На 30% піднімуть зарплату, але на 40% зменшать кількість вчителів та їхні премії і надбавки. І це без врахування інфляції.
показать весь комментарий
27.01.2026 13:43 Ответить
Инфляция 8% поднимут на 50% в чем проблема ?
показать весь комментарий
27.01.2026 13:45 Ответить
Проблема в тому що пололяцьким ботам швидше піднімуть зарплату на 50%, аніж вчителям. Перше речення мого попереднього коментаря читай уважно, якщо хочеш вставити свої 5 копійок.
показать весь комментарий
27.01.2026 15:24 Ответить
поляцькі фермери переживають за свої яйця за конкуренцію,
шо Україна їх закидає?
нема підстави- зїмо - поб'ємо,
та і резніков в кінці кіців в нас є...
показать весь комментарий
27.01.2026 16:18 Ответить
кури в них не такі...
показать весь комментарий
27.01.2026 16:21 Ответить
Так і є. У сусідньому селі закрили школу. Вчителі залишилися без роботи. Суки зелені, що роблять з українцями…
показать весь комментарий
27.01.2026 14:21 Ответить
Зелені б нічого і не робили шкідливого для України,якби їх на трон не занесло плем'я 73%.
показать весь комментарий
27.01.2026 15:48 Ответить
По класиці треба ще за лікарів згадати. Ну й за новими традиціями - про поліцію, а то ж не всі лікарі й вчителі, то як би чого не вийшло.
показать весь комментарий
27.01.2026 13:51 Ответить
Виробники гречки перед виборами
показать весь комментарий
27.01.2026 14:01 Ответить
І почнуть витрачати їх на пальне для генераторів, нетрадиційний обігрів житла, теплі речі і ліки від простуди...
показать весь комментарий
27.01.2026 13:54 Ответить
Так ось яка вчительська зарплата.
4 місяці відпустки, решта онлайн.
показать весь комментарий
27.01.2026 13:55 Ответить
Яке підвищення? Їм 4к$ мало? Зовсім зажерлися...
показать весь комментарий
27.01.2026 13:59 Ответить
В країні окрім вчителів інші категорї відсутні
показать весь комментарий
27.01.2026 14:22 Ответить
Вибори
показать весь комментарий
27.01.2026 15:44 Ответить
клячко для буби завжди поганий.
по першe високій та стрункий, по друге не кожна зелена блоха після його хука виживає...
показать весь комментарий
27.01.2026 16:31 Ответить
киянам тримати марку!
ну не криворогаті вони ті кияни, ну ні з якого боку!
показать весь комментарий
27.01.2026 16:34 Ответить
 
 