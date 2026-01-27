Вже цього тижня вчителі по всій країні почнуть отримувати перші підвищені зарплати, - Свириденко

Цього тижня вчителі по всій Україні почнуть отримувати підвищені зарплати.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

Глава уряду нагадала, що із 1 січня 2026 року зарплати педагогів у школах зростуть на 30%.

Також прем'єр-міністерка доручила Міносвіти разом із ОВА та місцевою владою пропрацювати питання в кожному регіоні.

"Виплати повинні бути вчасно і в повному обсязі — як завжди, на основі державної освітньої субвенції та доплат органів місцевого самоврядування. Якщо під час розрахунків виникають запитання або потрібні уточнення, громади можуть отримати консультацію від фахівців МОН за гарячою лінією: (044) 481-47-85", - додала вона.

Додаткові виплати

Водночас також збережуться додаткові доплати - 2 тис. грн для всіх вчителів та 4 тис. грн для вчителів прифронтових громад.

"Це лише перша частина підвищення оплати праці вчителів, запланованого на цей рік. Наступний етап — додаткове зростання зарплат на 20% з 1 вересня для всіх категорій педагогів", - підсумувала вона.

