УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8545 відвідувачів онлайн
Новини Підвищення зарплат вчителям
1 917 24

Вже цього тижня вчителі по всій країні почнуть отримувати перші підвищені зарплати, - Свириденко

Вчителі почнуть отримувати підвищені зарплати: стало відомо, коли

Цього тижня вчителі по всій Україні почнуть отримувати підвищені зарплати.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Глава уряду нагадала, що із 1 січня 2026 року зарплати педагогів у школах зростуть на 30%.

Також прем'єр-міністерка доручила Міносвіти разом із ОВА та місцевою владою пропрацювати питання в кожному регіоні.

"Виплати повинні бути вчасно і в повному обсязі — як завжди, на основі державної освітньої субвенції та доплат органів місцевого самоврядування. Якщо під час розрахунків виникають запитання або потрібні уточнення, громади можуть отримати консультацію від фахівців МОН за гарячою лінією: (044) 481-47-85", - додала вона.

Також читайте: На освіту в проєкті бюджету на наступний рік заплановано 274 мільярди. Це на 75 мільярдів більше, ніж цьогоріч, – Мінфін

Додаткові виплати

Водночас також збережуться додаткові доплати - 2 тис. грн для всіх вчителів та 4 тис. грн для вчителів прифронтових громад.

"Це лише перша частина підвищення оплати праці вчителів, запланованого на цей рік. Наступний етап — додаткове зростання зарплат на 20% з 1 вересня для всіх категорій педагогів", - підсумувала вона.

Читайте: Свириденко: Цей тиждень став одним із найскладніших для української енергетики з часів блекауту 2022 року

Автор: 

вчитель (409) Свириденко Юлія (873) зарплата (2308)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
А військові - коли?
показати весь коментар
27.01.2026 13:36 Відповісти
+10
То вже буде 4 куска ойро?
показати весь коментар
27.01.2026 13:37 Відповісти
+9
по $8k! во попёрло!
показати весь коментар
27.01.2026 13:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А військові - коли?
показати весь коментар
27.01.2026 13:36 Відповісти
Вибори Голобородько робили не військові, хоча і там було 50%, в 99,9 % вчителі. Десь там кажуть можуть бути вибори, то потрібно готувати лайно.
показати весь коментар
27.01.2026 14:55 Відповісти
То вже буде 4 куска ойро?
показати весь коментар
27.01.2026 13:37 Відповісти
Сейчас бы платить учителям 200 000 грн в месяц
показати весь коментар
27.01.2026 13:44 Відповісти
вчителі мають получати ті самі 4К - бо саме вони вчать дітей думати. Але, на жаль, це не ті вчителі, котрі зараз працюють, 98 відсотків з них самі не знайомі зо звичайною логікою.

Треба ростити нове покоління вчителів - і от щоб вони шли до школи - вже їм треба платити так, шоб не думали, де заробити на дрова на опалення
показати весь коментар
27.01.2026 14:33 Відповісти
А тут замкнуте коло , бо кому вчити те нове покоління вчителів?
показати весь коментар
07.02.2026 15:07 Відповісти
по $8k! во попёрло!
показати весь коментар
27.01.2026 13:40 Відповісти
На 30% піднімуть зарплату, але на 40% зменшать кількість вчителів та їхні премії і надбавки. І це без врахування інфляції.
показати весь коментар
27.01.2026 13:43 Відповісти
Инфляция 8% поднимут на 50% в чем проблема ?
показати весь коментар
27.01.2026 13:45 Відповісти
Проблема в тому що пололяцьким ботам швидше піднімуть зарплату на 50%, аніж вчителям. Перше речення мого попереднього коментаря читай уважно, якщо хочеш вставити свої 5 копійок.
показати весь коментар
27.01.2026 15:24 Відповісти
поляцькі фермери переживають за свої яйця за конкуренцію,
шо Україна їх закидає?
нема підстави- зїмо - поб'ємо,
та і резніков в кінці кіців в нас є...
показати весь коментар
27.01.2026 16:18 Відповісти
кури в них не такі...
показати весь коментар
27.01.2026 16:21 Відповісти
Так і є. У сусідньому селі закрили школу. Вчителі залишилися без роботи. Суки зелені, що роблять з українцями…
показати весь коментар
27.01.2026 14:21 Відповісти
Зелені б нічого і не робили шкідливого для України,якби їх на трон не занесло плем'я 73%.
показати весь коментар
27.01.2026 15:48 Відповісти
По класиці треба ще за лікарів згадати. Ну й за новими традиціями - про поліцію, а то ж не всі лікарі й вчителі, то як би чого не вийшло.
показати весь коментар
27.01.2026 13:51 Відповісти
Виробники гречки перед виборами
показати весь коментар
27.01.2026 14:01 Відповісти
І почнуть витрачати їх на пальне для генераторів, нетрадиційний обігрів житла, теплі речі і ліки від простуди...
показати весь коментар
27.01.2026 13:54 Відповісти
Так ось яка вчительська зарплата.
4 місяці відпустки, решта онлайн.
показати весь коментар
27.01.2026 13:55 Відповісти
Яке підвищення? Їм 4к$ мало? Зовсім зажерлися...
показати весь коментар
27.01.2026 13:59 Відповісти
В країні окрім вчителів інші категорї відсутні
показати весь коментар
27.01.2026 14:22 Відповісти
Вибори
показати весь коментар
27.01.2026 15:44 Відповісти
клячко для буби завжди поганий.
по першe високій та стрункий, по друге не кожна зелена блоха після його хука виживає...
показати весь коментар
27.01.2026 16:31 Відповісти
киянам тримати марку!
ну не криворогаті вони ті кияни, ну ні з якого боку!
показати весь коментар
27.01.2026 16:34 Відповісти
 
 