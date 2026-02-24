Гривня зміцнилася щодо долара і євро: Нацбанк встановив офіційний курс на середу

Курс гривні зміцнюється щодо долара та євро після зниження на початку тижня.

За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на середу, 25 лютого, на рівні 43,2648 грн/$, порівняно із 43,2982 грн/$ у вівторок. Нагадаємо, 19 січня він оновив історичний мінімум, опустившись до 43,4130 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 4 копійки – до 50,9659 грн за євро. 19 лютого він встановив новий історичний мінімум, опустившись до 51,2577 грн за євро.

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.