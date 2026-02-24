Туреччина домовилася про залучення $6,75 мільярда на будівництво міжконтинентальної залізниці

Туреччина досягла попередньої домовленості про надання $6,75 млрд на будівництво Північної окружної залізниці. Кошти мають виділити шість міжнародних організацій.

Про це повідомив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадир Уралоглу, передає Liga.net із посиланням на повідомлення турецького міністерства.

Зокрема, йдеться про домовленості з такими організаціями:

зі Світовим банком,

Азійським банком інфраструктурних інвестицій,

Азійським банком розвитку,

Ісламським банком розвитку,

Міжнародним фондом розвитку ОПЕК,

Європейським банком реконструкції і розвитку.

Що передбачено проєктом

Уралоглу зазначив, що проєкт Північної окружної залізниці за маршрутом промзона Гебзе на азійській частині Стамбула – аеропорт "Сабіхи Гекчен" – міст султана Селіма Явуза – аеропорт "Стамбул" – Халкали (європейська частина) стане найбільшим залізничним проєктом Туреччини із зовнішнім фінансуванням.

"Ми плануємо завершити тендерний процес цього року та розпочати роботи після передання будівельного майданчика", – сказав Уралоглу.

За його словами, завдяки цій лінії зменшиться навантаження на перевезення вантажів і пасажирів через Мармарай (залізничне сполучення між азійською і європейською частинами Стамбула, що містить підземний тунель).

Окрім того, аеропорт "Стамбул" та аеропорт "Сабіхи Гекчен" у різних частинах міста вперше будуть безпосередньо з’єднані залізницею.

Загальна довжина лінії становитиме 125 кілометрів.

"У межах проєкту буде збудовано 44 тунелі загальною довжиною 59,1 км та 42 мости загальною довжиною 22,4 км", – розповів міністр.

Він додав, що залізнична лінія через міст султана Селіма Явуза значно підвищить спроможність Туреччини в залізничних перевезеннях між Азією та Європою.

"Розпочнеться нова ера у логістиці. Після завершення будівництва лінія зможе перевозити 33 млн пасажирів і 30 млн тонн вантажів на рік", – сказав Уралоглу.

