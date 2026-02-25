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Новини нафта
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Удар українських дронів вибив чверть потужностей ключового вузла для транспортувнаня російської нафти у Татарстані, – Reuters

Атака на станцію "Калейкіно" у Татарстані: під ударом "Дружба"

Надходження нафти у систему російських нафтопроводів, які контролює "Транснєфть", впали приблизно на 250 тисяч барелів на добу після атаки українських безпілотників на ключову нафтоперекачувальну станцію Калєйкіно у Татарстані.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два поінформовані джерела.

Ця нафтоперекачувальна станція потужністю близько 1 мільйона барелів на добу розташована поблизу міста Альметьєвськ у Татарстані, на відстані понад 1200 км від кордону між Росією та Україною.

Калейкіно є ключовим пунктом для транспортування західносибірської нафти. Побудована в 1970-х роках, вона є критичним вузлом для перекачування та змішування різних сортів нафти, які далі транспортуються трубопроводами до основних західних портів РФ, включаючи Новоросійськ та Приморськ, а також нафтопроводом "Дружба". Станція також є важливим вузлом для постачання нафти на російські нафтопереробні заводи.

За словами одного із співрозмовників агентства, переважно йдеться про падіння постачання нафти, видобутої компанією "Татнєфть" із Татарстану.

Масштаби збитків ще належить оцінити, але якщо вони будуть серйозними, це може вплинути на експорт російської нафти, повідомили джерела Reuters у російській нафтовій галузі.

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Як повідомлялося, минулого понеділка українські безпілотники уразили ключову станцію Калейкіно у Татарстані, яка в тому числі обслуговує нафтопровід "Дружба", що транспортує московську нафту до Східної Європи та до головних західних портів Росії.

Адміністрація Альметьєвська заявила, що російські засоби протиповітряної оборони збили кілька безпілотників над районом, уламки яких спричинили пожежу в промисловій зоні.

За інформацією джерела Reuters, внаслідок атаки загорілися два резервуари для зберігання нафти ємністю 50 тис. тонн.

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Непогано, якщо це правда. Бийте їх хлопці, щоб у пуйла тирса з матні сипалася.
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25.02.2026 10:06 Відповісти
А у нас "дехто" агітує про "удари помсти" за розбиті житлові будинки... Аргументують це тим, що кацапи повинні "жахнуться"... Питпння конкретне: "Сильно вони "жахнулися", після підриву, ФСБшниками, будинків на Каширському шосе, і у Волгодонську? Це тільки підігріло ненавись до "терраристав"... Саме цого і добиваються ФСБшники, черех оцих своїх "козачків засланих", та "корисних ідіотів", на "Цензорі"
А от удар по нафтоперекачувальному вузлу має конкретний результат... Не тільки матеріальний - зрив поставок пального на фронт, і в європейську частину Росії, але й морально-психологічний - кацапи все частіше бачать удари по ЇХ території (чого не було в початковий період війни), І дальність ударів теж наростає... І все частіше (судячи з їх "вереску" в пабліках), чутно питання : "***** мы в ЭТО ввязались, и ЭТО начинали?...".
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25.02.2026 10:23 Відповісти
100000000% бити по житлових домах немає жодного сенсу! самим кцпам, а тим більше *****, байдуже скільки здохне їх здохне. А от коли нафту не можеш качати і продавати - то дуже боляче
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25.02.2026 11:13 Відповісти
і це вже якоь не схоже на дрони, бо пробити дахи на резервуарах ємністю 50 тисяч тон - це вже зовсім інша кінетична спромжніть застосованої зброї.
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25.02.2026 13:43 Відповісти
Н-да, ну і масштаби у них...
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25.02.2026 10:10 Відповісти
Тобто ще три удари?
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25.02.2026 10:37 Відповісти
Потрібно добивати поки не здохне.
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25.02.2026 19:20 Відповісти

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