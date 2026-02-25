Удар українських дронів вибив чверть потужностей ключового вузла для транспортувнаня російської нафти у Татарстані, – Reuters

Надходження нафти у систему російських нафтопроводів, які контролює "Транснєфть", впали приблизно на 250 тисяч барелів на добу після атаки українських безпілотників на ключову нафтоперекачувальну станцію Калєйкіно у Татарстані.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два поінформовані джерела.

Ця нафтоперекачувальна станція потужністю близько 1 мільйона барелів на добу розташована поблизу міста Альметьєвськ у Татарстані, на відстані понад 1200 км від кордону між Росією та Україною.

Калейкіно є ключовим пунктом для транспортування західносибірської нафти. Побудована в 1970-х роках, вона є критичним вузлом для перекачування та змішування різних сортів нафти, які далі транспортуються трубопроводами до основних західних портів РФ, включаючи Новоросійськ та Приморськ, а також нафтопроводом "Дружба". Станція також є важливим вузлом для постачання нафти на російські нафтопереробні заводи.

За словами одного із співрозмовників агентства, переважно йдеться про падіння постачання нафти, видобутої компанією "Татнєфть" із Татарстану.

Масштаби збитків ще належить оцінити, але якщо вони будуть серйозними, це може вплинути на експорт російської нафти, повідомили джерела Reuters у російській нафтовій галузі.

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Як повідомлялося, минулого понеділка українські безпілотники уразили ключову станцію Калейкіно у Татарстані, яка в тому числі обслуговує нафтопровід "Дружба", що транспортує московську нафту до Східної Європи та до головних західних портів Росії.

Адміністрація Альметьєвська заявила, що російські засоби протиповітряної оборони збили кілька безпілотників над районом, уламки яких спричинили пожежу в промисловій зоні.

За інформацією джерела Reuters, внаслідок атаки загорілися два резервуари для зберігання нафти ємністю 50 тис. тонн.