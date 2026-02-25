Нова ініціатива Трампа: великі техкомпанії будуватимуть власні електростанції для дата-центрів

Президент Дональд Трамп під час звернення до нації у вівторок заявив, що його адміністрація зобов’язала великі технологічні компанії самостійно будувати електростанції для живлення своїх дата-центрів.

Метою цього кроку є захист споживачів від зростання рахунків за електроенергію, повідомляє Reuters.

Заява пролунала на тлі посилення невдоволень в різних регіонах країни проти енергоємних дата-центрів, які звинувачують у різкому підвищенні цін на електрику.

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"Сьогодні ввечері я радий оголосити про нову обіцянку захисту платників тарифів. Знаєте, в чому вона полягає? Ми кажемо великим технологічним компаніям: ви мусите самі забезпечувати свою електроенергію. Наша мережа стара. Вона ніколи не витримала б такого навантаження, яке створюють ці обсяги споживання. Тому я кажу їм: будуйте власні електростанції. Виробляйте власну електроенергію. Це дасть компаніям надійне живлення, а для вас ‒ знизить ціни на електрику", ‒ зазначив президент.

Трамп не назвав конкретних компаній, які братимуть участь у проєкті, і не надав деталей щодо механізму реалізації чи способів примусового виконання вимог. За інформацією джерел, Білий дім планує на початку березня провести зустріч з представниками компаній для офіційного запуску цих ініціатив.

Як повідомлялося, група з 22 сенаторів-демократів внесла до Сенату США законопроект, який зобов’язує адміністрацію президента Дональда Трампа протягом 180 днів повністю повернути з відсотками всі кошти, стягнуті за тарифами, визнані незаконними та скасованими Верховним судом США.

Згідно з ініціативою, Агентство митної та прикордонної охорони США (CBP) має надати пріоритет у поверненні коштів малому бізнесу. Законопроект вимагає від CBP відшкодувати всі суми, сплачені за незаконно введеними тарифами на підставі Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), разом із нарахованими відсотками.