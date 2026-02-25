Нова ініціатива Трампа: великі техкомпанії будуватимуть власні електростанції для дата-центрів
Президент Дональд Трамп під час звернення до нації у вівторок заявив, що його адміністрація зобов’язала великі технологічні компанії самостійно будувати електростанції для живлення своїх дата-центрів.
Метою цього кроку є захист споживачів від зростання рахунків за електроенергію, повідомляє Reuters.
Заява пролунала на тлі посилення невдоволень в різних регіонах країни проти енергоємних дата-центрів, які звинувачують у різкому підвищенні цін на електрику.
"Сьогодні ввечері я радий оголосити про нову обіцянку захисту платників тарифів. Знаєте, в чому вона полягає? Ми кажемо великим технологічним компаніям: ви мусите самі забезпечувати свою електроенергію. Наша мережа стара. Вона ніколи не витримала б такого навантаження, яке створюють ці обсяги споживання. Тому я кажу їм: будуйте власні електростанції. Виробляйте власну електроенергію. Це дасть компаніям надійне живлення, а для вас ‒ знизить ціни на електрику", ‒ зазначив президент.
Трамп не назвав конкретних компаній, які братимуть участь у проєкті, і не надав деталей щодо механізму реалізації чи способів примусового виконання вимог. За інформацією джерел, Білий дім планує на початку березня провести зустріч з представниками компаній для офіційного запуску цих ініціатив.
Як повідомлялося, група з 22 сенаторів-демократів внесла до Сенату США законопроект, який зобов’язує адміністрацію президента Дональда Трампа протягом 180 днів повністю повернути з відсотками всі кошти, стягнуті за тарифами, визнані незаконними та скасованими Верховним судом США.
Згідно з ініціативою, Агентство митної та прикордонної охорони США (CBP) має надати пріоритет у поверненні коштів малому бізнесу. Законопроект вимагає від CBP відшкодувати всі суми, сплачені за незаконно введеними тарифами на підставі Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), разом із нарахованими відсотками.
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Ждал выступления Трампа в Конгрессе, полагая что оно является необходимой составляющей дня.
Трамп начал выступление в 21:10, а закончил почти в 23:00. Оно продолжалось рекордные в истории 1 час 47 минут и более 60 раз прерывалось овациями вскакивавших со своих мест республиканцев, спикера Джонсона и вице-президента Вэнса.
Рекордное по продолжительности выступление, с традиционно рекордным для 47-го президента количеством ложных и дезориентирующих заявлений, оскорблений, крайне агрессивное по форме, усиливающее глубокий раскол страны.
Стыдно слушать все это в постыдный для США день, когда они воздержались в ООН от голосования за резолюцию с требованием мира в Украине и уважения ее территориальной целостности и суверенитета.
Вдвойне, втройне, бесконечно стыдно, что все это происходило именно в этот день, в четвертую годовщину попытки чумы 21 века, социально-исторической злокачественной опухоли, известной как империя зла, захватить Украину.
В день, когда лидеры реального свободного мира приехали в Киев или выступали у себя дома, выражая солидарность с Украиной, 47-й президент занимался безудержным самовосхвалением и самовозвеличиванием, а республиканцы в Конгрессе и члены его кабинета раз за разом вскакивали со своих мест, заходясь в безудержных овациях…
Стыд и позор на весь мир…