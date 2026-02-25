Ціни на нафту тримаються поблизу семимісячних максимумів напередодні переговорів між США та Іраном

25 лютого ціни на нафту тримаються поблизу семимісячних максимумів, оскільки загроза військового конфлікту між США та Іраном, який може порушити постачання, продовжує непокоїти інвесторів.

Переговори між сторонами заплановані на четвер, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 43 центи, або 0,6%, до $71,20 за барель о 04:00 за Гринвічем. Ф'ючерси на нафту WTI додали 38 центів, або 0,6%, до $66,01.

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Тривалий конфлікт може призвести до зриву постачань з Ірану ‒ третього за величиною виробника сирої нафти в ОПЕК ‒ та з інших ключових країн Близького Сходу.

"Ця невизначеність означає, що ринок і надалі враховуватиме значну премію за геополітичний ризик і залишатиметься вразливим до будь-яких нових подій", ‒ заявили в середу стратеги ING з сировинних товарів.

Посланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер мають зустрітися з іранською делегацією для третього раунду переговорів у четвер у Женеві.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив у вівторок, що угода зі США "досяжна, але лише за умови надання пріоритету дипломатії".

Як повідомлялося, за рік доходи Росії від експорту нафти й газу скоротилися, попри зростання обсягів постачань нафти за кордон. За даними аналізу, сукупні надходження від експорту нафти, газу, вугілля та нафтопродуктів за 12-місячний період, що завершився 24 лютого 2026 року, склали 193 млрд євро. Це на 27% менше, ніж за аналогічний період до початку повномасштабного вторгнення в Україну.