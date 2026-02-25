Єдиний податок 2025: 80% надходжень ‒ від ФОПів третьої групи. ІНФОГРАФІКА

У 2025 році 80% усієї суми єдиного податку сплатили підприємці третьої групи ‒ 47,84 млрд грн. Загалом в Україні налічується 1,63 млн чинних платників єдиного податку, з яких майже половина ‒ 0,8 млн осіб ‒ працюють саме на третій групі.

Підприємці цієї категорії сплачують 3% доходу, якщо є платниками ПДВ, або 5% ‒ якщо працюють без ПДВ, повідомляє "Опендатабот".

Третя група

Кількість ФОПів третьої групи за рік змінилася незначно: 798,3 тис. підприємців наприкінці 2024 року проти 801,5 тис. наприкінці 2025-го. Водночас сума сплаченого ними податку зросла на 6,5%.

ФОПи другої групи сплатили 11,5 млрд грн єдиного податку ‒ це 19% від загальної суми надходжень. Порівняно з 2024 роком надходження зросли на 20%. Частково це пояснюється підвищенням фіксованої ставки: якщо у 2024 році підприємці другої групи сплачували 1420 грн на місяць, то у 2025-му ‒ вже 1600 грн. Кількість платників цієї групи також збільшилася ‒ на 4% за рік.

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Перша група

Натомість перша група продовжує скорочуватися. За рік кількість таких підприємців зменшилася на 19% ‒ до 165,7 тис. ФОПів. Відповідно, на 15% скоротилася і сума сплаченого ними податку. Загалом вони перерахували 537 млн грн ‒ менше ніж 1% від усіх надходжень єдиного податку. Ставка для першої групи залишилася незмінною ‒ 302,8 грн на місяць.

Четверта група

Платники четвертої групи ‒ фермерські господарства ‒ у 2025 році більш ніж удвічі збільшили суму сплаченого податку, до 5,93 млн грн. Водночас кількість фермерів суттєво зменшилася: близько 700 підприємців проти приблизно 800 роком раніше.

Статистика за регіонами

Найбільше єдиного податку традиційно сплачують у столиці. Київські ФОПи торік перерахували 13,2 млрд грн ‒ це 22% від загальної суми. Далі йдуть Львівщина з 5,4 млрд грн (9%) та Дніпропетровщина з 5,2 млрд грн (9%).

Столиця лідирує і за окремими групами: у третій групі майже чверть усіх надходжень ‒ 11,6 млрд грн ‒ забезпечили саме київські підприємці. У другій групі Київ також попереду з 1,5 млрд грн.

Водночас у першій групі найбільше сплатили підприємці з Одещини ‒ 48 млн грн. У четвертій групі серед фермерів лідирує Волинь, за нею ‒ Хмельниччина та Миколаївщина.

Як повідомлялося, з 1 січня 2026 року в Україні для фізичних осіб-підприємців на першій та другій групах єдиного податку встановлено нові розміри ставок єдиного податку та військового збору.

Максимальний місячний розмір єдиного податку становитиме: для ФОП першої групи ‒ 332,8 грн (не більше 10% прожиткового мінімуму), для ФОП другої групи ‒ 1729,4 грн (не більше 20% мінімальної заробітної плати). Військовий збір для підприємців першої, другої та четвертої груп складе 864,7 грн на місяць (10% від мінімальної заробітної плати).