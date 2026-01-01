Податки для ФОП: В Україні встановили нові розміри єдиного податку та військового збору

В Україні з 1 січня 2026 року для фізичних осіб-підприємців, які працюють на першій та другій групах єдиного податку, діятимуть нові розміри ставок єдиного податку та військового збору.

Як ідеться в повідомленні Державної податкової служби, максимальний місячний розмір єдиного податку буде наступним:

ФОП 1 групи – 332,8 грн (не більше 10% прожиткового мінімуму),

ФОП 2 групи – 1 729,4 грн (не більше 20% мінімальної зарплати).

Військовий збір для ФОП першої, другої та четвертої груп – 864,7 грн (10% мінімальної заробітної плати).

Як розраховуються ставки податків

У Держподатковій пояснили, що розміри ставок залежать від соціальних показників, установлених на 2026 рік законом України "Про Державний бюджет України на 2026 рік", зокрема:

прожитковий мінімум для працездатних осіб – 3 328 грн;

мінімальна заробітна плата – 8 647 грн.

Саме від цих сум розраховуються ставки єдиного податку та розмір військового збору.

Згідно зі ст. 293 Податкового кодексу України ставки єдиного податку встановлюються:

для 1 групи – у відсотках від прожиткового мінімуму;

для 2 групи – у відсотках від мінімальної зарплати.

Фіксовані ставки податку встановлюють сільські, селищні та міські ради, залежно від виду господарської діяльності ФОП, з розрахунку на календарний місяць.

Підвищена ставка 15% застосовується до доходів ФОП 1-3 груп у разі:

перевищення граничного обсягу доходу (підпункти 1, 2 і 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ);

отримання доходу від провадження діяльності, не зазначеного в реєстрі платників єдиного податку;

застосування іншого способу розрахунків, ніж дозволені ПКУ (глава 1 розділу XIV ПКУ);

здійснення заборонених для спрощеної системи видів діяльності (крім платників єдиного податку третьої групи – електронних резидентів (е-резидентів);

провадження ФОП 1 або 2 груп діяльності, не передбаченої для відповідної групи (підпункт 1 або 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ відповідно).

Для ФОП – платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп у 2026 році ставка військового збору складає 10% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року.

Строк сплати – щомісячно, не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

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Як повідомлялося, за січень-грудень 2025 року фактичні надходження до загального фонду державного бюджету України від податків та зборів, які контролює Державна податкова служба, становлять 1,25 трлн грн.

Також стало відомо, що законопроєкт про запровадження податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців з 2027 року, оприлюднений Міністерством фінансів, ще буде доопрацьовуватися.