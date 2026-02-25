Оновлення правил експорту зброї та товарів подвійного призначення: що зміниться для бізнесу?

Оприлюднено проєкт Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами стратегічних товарів", який пропонує комплексне оновлення правил експорту, імпорту та транзиту товарів військового призначення й подвійного використання.

Метою документу є приведення українського законодавства у відповідність до європейських стандартів, повідомляє LIGA ZAKON.

Цифровізація та спрощення процедур

Однією з головних новацій для бізнесу стане повна цифровізація процесів державного контролю. Проєкт передбачає створення спеціальної інформаційно-комунікаційної системи та публічного Реєстру ідентифікованих стратегічних товарів. Усі дозволи (крім тих, що містять державну таємницю) автоматично вноситимуться до вебпорталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у вигляді електронних документів.

Нова система дозволів та сертифікація надійності

Законопроєкт запроваджує гнучку систему видачі дозволів: індивідуальні, глобальні, генеральні, а також дозволи для реалізації великих проєктів. Для отримання спрощених процедур компанії повинні впровадити внутрішню програму відповідності (ВПВ) ‒ систему оцінки ризиків та внутрішнього контролю. Наявність сертифікованої ВПВ стане обов’язковою умовою для видачі глобальних і генеральних дозволів.

Окрім того, сумлінні експортери та імпортери товарів військового призначення зможуть отримати сертифікат надійності. Цей статус підтверджуватиме здатність компанії дотримуватися експортних обмежень і надаватиме право на спрощені правила передачі товарів кінцевим користувачам та країнам із низьким рівнем ризику.

Сувора відповідальність за порушення

Штраф у розмірі 100% вартості товарів, але не менше 1000 мінімальних заробітних плат, передбачено за такі дії:

здійснення міжнародних передач без необхідних дозволів або документів про гарантії;

використання дозволів, отриманих на основі підроблених документів чи неправдивих даних;

передача імпортованих за дозволом товарів іншим особам без погодження з уповноваженим органом;

здійснення передач, якщо стало відомо, що товар буде використано не за заявленим призначенням або іншим кінцевим споживачем.

Перехідний період

Закон набере чинності через 12 місяців після офіційного опублікування. Цей строк дасть бізнесу час на реєстрацію в нових електронних системах, адаптацію до змін та впровадження внутрішніх програм відповідності. Усі дозволи, видані до набрання чинності законом, залишатимуться чинними до завершення терміну їх дії.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо спрощення оформлення первинних документів з надання послуг". Метою змін, як зазначено в пояснювальній записці, є зменшення адміністративного навантаження на бізнес через спрощення документообігу.