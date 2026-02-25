Стабільні показники на тлі логістичних та енергетичних викликів: "Метінвест" Ахметова відзвітувався за минулий рік

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у 2025 році зберегла відносно стабільні виробничі показники, незважаючи на повномасштабну війну, перебої з електропостачанням та серйозні логістичні труднощі. За підсумками року виробництво сталі склало 2,018 млн тонн ‒ лише на 4% менше, ніж у 2024 році.

Виробництво чавуну скоротилося на 2% ‒ до 1,782 млн тонн, йдеться в офіційному звіті компанії.

Невелике зниження обсягів частково пояснюється капітальним ремонтом доменної печі №9 на комбінаті "Каметсталь", який тривав з квітня по червень 2025 року. Водночас у четвертому кварталі виробництво сталі зросло на 3% порівняно з попереднім кварталом ‒ до 564 тис. тонн, що свідчить про поступову стабілізацію роботи.

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Попри складні умови "Метінвест" збільшив випуск готової металопродукції на 13% у річному вимірі ‒ до 2,429 млн тонн. Зокрема, виробництво плоского прокату зросло на 20% ‒ до 1,107 млн тонн завдяки відновленню випуску гарячекатаного рулону на заводі Ferriera Valsider в Італії та стабільній роботі європейських активів групи. Виробництво довгого прокату збільшилося на 7% ‒ до 1,322 млн тонн.

Виробництво залізорудного концентрату залишилося практично на рівні 2024 року ‒ 15,695 млн тонн. Водночас випуск товарної залізорудної продукції зріс на 3% ‒ до 15,229 млн тонн. Зупинку Інгулецького кар’єру вдалося компенсувати нарощуванням видобутку на Ганнівському кар’єрі.

Виробництво коксу скоротилося на 2% ‒ до 1,1 млн тонн через виведення з експлуатації однієї з коксових батарей на "Каметсталі". Частково це компенсували зростанням виробництва на "Запоріжкоксі" на 23%.

У компанії також повідомили про призупинення роботи виробничої ділянки Покровської вугільної групи через погіршення безпекової ситуації поблизу лінії фронту та нестабільне енергопостачання.

Крім того, "Метінвест" перебуває на завершальній стадії продажу американської United Coal Company, через що цей актив було деконсолідовано з фінансової звітності групи починаючи з першого півріччя 2025 року.

"Метінвест" Ріната Ахметова залишається одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року компанія вклала понад 28 млрд гривень інвестицій. Компанію визнано найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: на її підприємствах працює майже третина ветеранів, які повернулися до роботи у великому бізнесі.

Також "Метінвест" запустив ініціативу Steel Force, спрямовану на підготовку нового покоління фахівців для участі у повоєнній відбудові української промисловості.

Як повідомлялося, група бізнесів SCM, Фонд Ріната Ахметова, громадська організація "Серце Азовсталі" та футбольний клуб "Шахтар" за чотири роки повномасштабного вторгнення спрямували на допомогу Україні, Збройним Силам та цивільному населенню понад 13,5 млрд грн (еквівалент $368 млн).

Основні напрями допомоги охоплюють підтримку ЗСУ, програми для захисників Маріуполя та членів їхніх сімей, допомогу ветеранам, розвиток освіти, підтримку цивільних громадян і громад, а також проєкти збереження пам’яті та адвокаційні ініціативи.