У грудні банки видали іпотечних кредитів майже на 2 мільярди: регіони-лідери

Банки України в грудні видали 952 іпотечних кредити на загальну суму майже 2 млрд грн.

Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, повідомляє Нацбанк.

Результати опитування:

539 кредитів на 1,1 млрд грн видано на первинному ринку нерухомості, з них 203 кредити на 385 млн грн ‒ під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно;

413 кредитів на 827 млн грн видано на вторинному ринку нерухомості;

середньозважена ефективна ставка становила 8,11% річних на первинному ринку та 8,66% ‒ на вторинному;

якість іпотечного портфеля залишається високою: частка непрацюючих кредитів становить лише 1,3%.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у грудні видано:

у Київській області ‒ 347 договорів на 722 млн грн (37% від загального обсягу);

у місті Києві ‒ 191 договір на 455 млн грн;

у Львівській області ‒ 47 договорів на 103 млн грн;

в Одеській області ‒ 40 договорів на 78 млн грн;

у Волинській області ‒ 38 договорів на 69 млн грн.

У опитуванні взяли участь 38 банків, які представляють понад 95% загального валового іпотечного портфеля. Про видачу нових іпотечних кредитів повідомили 14 банків.

Як повідомлялося, у 2025 році завдяки державним програмам пільгового іпотечного кредитування та регіональним житловим ініціативам власне житло отримали понад 2,3 тисячі українців.

Найуспішнішою виявилася програма пільгового кредитування для внутрішньо переміщених осіб. Завдяки їй понад 740 сімей, зокрема 40 родин військовослужбовців, придбали власне помешкання на загальну суму понад 1,34 млрд грн.