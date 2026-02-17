Понад 2300 українців торік отримали житло завдяки пільговим держпрограмам

Понад 2,3 тис. українців у 2025 році було забезпечено житлом у межах державних програм пільгового іпотечного кредитування та низки регіональних житлових програм.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад та територій України.

Житло для преселенців

Як повідомляється, найбільш результативною стала програма пільгового кредитування внутрішньо переміщених осіб. Так понад 740 родин, серед яких 40 родин військовослужбовців, змогли придбати власне житло на загальну суму понад 1,34 млрд грн.

Умови програми

У Мінгромад нагадали, що програма "Житло для ВПО" пропонує:

фіксовану ставку 3% річних,

строк кредитування до 30 років,

мінімальний перший внесок – від 6% вартості житла.

Як здійснюється відбір

Минулого року понад 7 тис. осіб подали заявки на участь, а відбір кандидатів здійснювався через відкриту рандомну процедуру.

"Методом випадкової комп'ютерної вибірки визначаються претенденти, які отримують право скористатися пільговим кредитуванням. Після перевірки відповідності вимогам та фінансової спроможності постійно оновлюється список потенційних позичальників", – розповіли в Мінгромад.

Цей етап програми фінансується Банком розвитку Ради Європи, який надав 50 млн євро.

Загальна кількість кредитів

Загалом за всіма програмами минулого року було видано кредитів на понад 2 млрд грн.

Середній розмір кредиту становив 2,2 млн грн, середня площа придбаного житла – 61,6 кв. м, а середня вартість квадратного метра – 42,2 тис. грн.

Фінансування програм

У Мінгромад відзначили важливість револьверного фонду, завдяки якому кошти, що повертаються за раніше виданими кредитами, спрямовуються на фінансування нових позичальників.

"Минулого року досягли домовленостей про запуск нового проєкту "Житло для ВПО" разом із Міжнародною організацією з міграції та Держмолодьжитлом. Додаткові 33 млн євро від МОМ дозволять близько 600 родинам скористатися пільговою іпотекою. Паралельно разом із німецьким банком KfW плануємо залучити ще близько 75 млн євро, щоб продовжити програму і забезпечити житлом понад 2 тис. родин ВПО", – зазначив віцепрем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Підтримка ВПО

Раніше повідомлялося, що програми Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, спрямовані на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, в 2026 році задовольнять потреби понад 41 тис. осіб.

Наприкінці минулого року Кабінет Міністрів доручив використати арештовану нерухомість, передану за рішеннями судів в управління Нацагентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), для розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Наприкінці листопада Міністерство розвитку громад та територій оголосило про початок прийому заяв від територіальних громад на участь в експериментальному проєкті зі створення Фонду муніципального (соціального) орендного житла.

Проєкт передбачає будівництво соціального житла, що перебуватиме у власності громад, і здаватиметься в оренду за пільговими цінами внутрішньо переміщеним особам, ветеранам, рідним загиблих захисників, вчителям, лікарям та працівникам критичної інфраструктури.

Для фінансування пілотної фази проєкту планується по 50 млн євро кредитних коштів і грантового фінансування від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Єврокомісії.