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Новини Перейменування копійки на шаг
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"Шаг замість копійки – це завершення грошової реформи України", – голова НБУ Андрій Пишний

копійка

Голова Національного банку України Андрій Пишний підтримує ідею заміни копійки на шаг. За його словами, нині триває війна не лише за територію та ресурси, а й війна сенсів.

Про це повідомляють "Українські Новини".

"Національна валюта ‒ це про атрибут державності, про суверенність, про історичну тяглість. Реалізувавши грошову реформу, нам не вдалося прибрати з нашого грошового обігу оцю спорідненість, яка, на жаль, дотепер ще існує, на рівні розмінної монети з Москвою. А я маю тут сказати про те, що з 15 республік колишнього Радянського Союзу лише три залишили в своєму грошовому обігу копійку як розмінну монету. Всі інші повернули собі питомі історичні назви. Всі. Ці три країни ‒ Росія, Україна, Білорусь, і також ще копійка є в Придністров'ї. Тому це війна сенсів, в якій, я просто переконаний, ми повинні перемогти", ‒ зауважив Пишний.

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На його переконання, повернення історичної назви для розмінної монети означає завершення грошової реформи, розпочатої 30 років тому.

"Цього року, до речі, ми будемо святкувати 30-річчя гривні. І я хочу, щоб вона повернула своє ім'я остаточно. У 1918-му році Українська Народна Республіка ввела в обіг і гривну, і шаги. Тарас Григорович Шевченко, Нечуй-Левицький, Котляревський, Леся Українка у своїй творчості глибоко використовували шаги. Ми просто про це не знаємо. Росіяни "запудрили" усім мозок. Шаг був дуже глибоко укорінений в українській культурі. Це частина нашої душі. Тільки те, що присутнє кожен день поруч з вами, те, що ви вимовляєте, до чого торкаєтеся, з чим маєте справу в побуті, може бути частиною душі", ‒ зазначив голова НБУ.

Він також додав, що законопроєкт про запровадження шага чекає на друге читання у Верховній Раді.

"Будемо сподіватися, що наші народні депутати ухвалять законопроєкт. Перше читання законопроєкт пройшов з одним голосом проти. Сподіваюсь, народні депутати повернуться зі своїх лікарняних, і ми побачимо результативне голосування. Під самим законопроєктом стоять підписи 70-ти народних депутатів, включно з головою парламенту. Мені здається, у нас є гарна перспектива отримати підтримку в парламенті, далі підпис президента і далі Національний банк дуже швидко, без зволікань, почне карбувати шаги", ‒ підсумував Андрій Пишний.

Як повідомлялося, наразі в готівковому обігу України перебуває 1,5 млрд монет номіналом 50 копійок. Щоб підтримувати їх у належному стані, Національний банк щороку докарбовує близько 30 млн таких монет, частину з яких у перспективі планується замінити шагами.

Загалом в обігу знаходиться понад 14 млрд монет різних номіналів, з яких 50-копійчані становлять півтора мільярда. Щороку Нацбанк виготовляє додатково від 20 до 30 млн монет цього номіналу для забезпечення необхідної якості та кількості в обігу.

Автор: 

валюта (2501) законопроєкт (1770) монети (214) НБУ (9735) росія (15716) Україна (828) Пишний Андрій (165) Новини компаній (3967)
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Кожен чиновник в Україні хоче сπиздити і тому видумує всяку всячину. Навіть притягує національну ідею, щоб виправдати свою жадібність.
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25.02.2026 14:14 Відповісти
Я вже забув, коли тримав в руках монету, вартістю менше гривні. На якого біса тратити гроші на цю рехформу, якщо через лічені місяці всі монети менше 1 гривні доведеться вилучати?
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25.02.2026 16:05 Відповісти
Після закінчення війни, на мою думку, причин для цього буде багато, варто було б провести деномінацію гривні. От тоді й варто замінити копійки на шаги, а не зараз...
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25.02.2026 16:49 Відповісти
нет! Завершением денежное реформы будет переход на евро!
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25.02.2026 18:12 Відповісти
"копєйка" це однозначно атрибут москоського імперіалізму, шагів в Україні ніколи не було у монетному вигляді, лише паперові як розмінні у 1918 році,
впровадження нової розмінної монети абсолютно не термінове, це на після війни, ще є в обігу 50 копійок, але вчорашні школярки на касі їх не видають, округляючи суму до гривень на свою користь
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25.02.2026 19:10 Відповісти
Як вже так нестерпно, то для початку потрібна повна грошова рехворма з девальвацією принаймні 1/100. А то й 1/1000. Тоді ці шаги щось вартуватимуть
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28.02.2026 15:10 Відповісти

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