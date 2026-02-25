"Шаг замість копійки – це завершення грошової реформи України", – голова НБУ Андрій Пишний

Голова Національного банку України Андрій Пишний підтримує ідею заміни копійки на шаг. За його словами, нині триває війна не лише за територію та ресурси, а й війна сенсів.

Про це повідомляють "Українські Новини".

"Національна валюта ‒ це про атрибут державності, про суверенність, про історичну тяглість. Реалізувавши грошову реформу, нам не вдалося прибрати з нашого грошового обігу оцю спорідненість, яка, на жаль, дотепер ще існує, на рівні розмінної монети з Москвою. А я маю тут сказати про те, що з 15 республік колишнього Радянського Союзу лише три залишили в своєму грошовому обігу копійку як розмінну монету. Всі інші повернули собі питомі історичні назви. Всі. Ці три країни ‒ Росія, Україна, Білорусь, і також ще копійка є в Придністров'ї. Тому це війна сенсів, в якій, я просто переконаний, ми повинні перемогти", ‒ зауважив Пишний.

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На його переконання, повернення історичної назви для розмінної монети означає завершення грошової реформи, розпочатої 30 років тому.

"Цього року, до речі, ми будемо святкувати 30-річчя гривні. І я хочу, щоб вона повернула своє ім'я остаточно. У 1918-му році Українська Народна Республіка ввела в обіг і гривну, і шаги. Тарас Григорович Шевченко, Нечуй-Левицький, Котляревський, Леся Українка у своїй творчості глибоко використовували шаги. Ми просто про це не знаємо. Росіяни "запудрили" усім мозок. Шаг був дуже глибоко укорінений в українській культурі. Це частина нашої душі. Тільки те, що присутнє кожен день поруч з вами, те, що ви вимовляєте, до чого торкаєтеся, з чим маєте справу в побуті, може бути частиною душі", ‒ зазначив голова НБУ.

Він також додав, що законопроєкт про запровадження шага чекає на друге читання у Верховній Раді.

"Будемо сподіватися, що наші народні депутати ухвалять законопроєкт. Перше читання законопроєкт пройшов з одним голосом проти. Сподіваюсь, народні депутати повернуться зі своїх лікарняних, і ми побачимо результативне голосування. Під самим законопроєктом стоять підписи 70-ти народних депутатів, включно з головою парламенту. Мені здається, у нас є гарна перспектива отримати підтримку в парламенті, далі підпис президента і далі Національний банк дуже швидко, без зволікань, почне карбувати шаги", ‒ підсумував Андрій Пишний.

Як повідомлялося, наразі в готівковому обігу України перебуває 1,5 млрд монет номіналом 50 копійок. Щоб підтримувати їх у належному стані, Національний банк щороку докарбовує близько 30 млн таких монет, частину з яких у перспективі планується замінити шагами.

Загалом в обігу знаходиться понад 14 млрд монет різних номіналів, з яких 50-копійчані становлять півтора мільярда. Щороку Нацбанк виготовляє додатково від 20 до 30 млн монет цього номіналу для забезпечення необхідної якості та кількості в обігу.