У січні надходження від ПДФО зросли на 14%: де сплатили найбільше?
У січні 2026 року понад 621,9 тис. платників перерахували до бюджету 48,3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).
Це на 14,2 % більше, ніж у січні 2025 року, коли сума сплаченого ПДФО становила 42,3 млрд грн, повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
Де платили найбільше?
Лідери за обсягами сплати ПДФО серед регіонів:
- Київ ‒ 11,6 млрд грн;
- Дніпропетровська область ‒ 4,8 млрд грн;
- Львівська область ‒ 3,2 млрд грн;
- Київська область ‒ 2,9 млрд грн.
Податкова знижка
У ДПС нагадали, що платники ПДФО можуть повернути частину сплаченого податку, скориставшись правом на податкову знижку.
На що можна отримати податкову знижку:
- Освіта: оплата навчання у вітчизняних закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти ‒ як свого, так і членів сім’ї першого ступеня споріднення.
- Оренда житла: для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
- Медицина: витрати на допоміжні репродуктивні технології.
- Іпотека: відсотки за іпотечним кредитом.
- Благодійність: внески на користь неприбуткових організацій.
- Страхування: внески за договорами довгострокового страхування життя.
Як повідомлялося, у 2025 році 80% загальної суми єдиного податку сплатили підприємці третьої групи ‒ 47,84 млрд грн. В Україні наразі діє 1,63 млн платників єдиного податку, з яких майже половина ‒ близько 0,8 млн осіб ‒ перебувають саме на третій групі.
Підприємці третьої групи сплачують 3% від доходу, якщо вони є платниками ПДВ, або 5% ‒ якщо працюють без ПДВ.
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