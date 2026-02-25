У січні надходження від ПДФО зросли на 14%: де сплатили найбільше?

У січні 2026 року понад 621,9 тис. платників перерахували до бюджету 48,3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Це на 14,2 % більше, ніж у січні 2025 року, коли сума сплаченого ПДФО становила 42,3 млрд грн, повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Де платили найбільше?

Лідери за обсягами сплати ПДФО серед регіонів:

Київ ‒ 11,6 млрд грн;

Дніпропетровська область ‒ 4,8 млрд грн;

Львівська область ‒ 3,2 млрд грн;

Київська область ‒ 2,9 млрд грн.

Податкова знижка

У ДПС нагадали, що платники ПДФО можуть повернути частину сплаченого податку, скориставшись правом на податкову знижку.

На що можна отримати податкову знижку:

Освіта: оплата навчання у вітчизняних закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти ‒ як свого, так і членів сім’ї першого ступеня споріднення.

Оренда житла: для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Медицина: витрати на допоміжні репродуктивні технології.

Іпотека: відсотки за іпотечним кредитом.

Благодійність: внески на користь неприбуткових організацій.

Страхування: внески за договорами довгострокового страхування життя.

Як повідомлялося, у 2025 році 80% загальної суми єдиного податку сплатили підприємці третьої групи ‒ 47,84 млрд грн. В Україні наразі діє 1,63 млн платників єдиного податку, з яких майже половина ‒ близько 0,8 млн осіб ‒ перебувають саме на третій групі.

Підприємці третьої групи сплачують 3% від доходу, якщо вони є платниками ПДВ, або 5% ‒ якщо працюють без ПДВ.