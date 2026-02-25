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Новини
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Понад 1,1 млн українців отримали допомогу: цифра підтримки "Метінвест" Ахметова армії та державі за час великої війни

Метінвест

За чотири роки повномасштабної війни група "Метінвест" спрямувала на підтримку держави та громадян 10,1 млрд грн, з яких 7,3 млрд грн ‒ на потреби Сил оборони в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова".

За інформацією компанії, допомогу отримали понад 1,1 млн українців.

Для Збройних Сил налагоджено системне виробництво та постачання інженерних і захисних конструкцій. Зокрема, військовим передано 900 підземних укриттів типу "криївка", на базі яких створено командні пункти та побудовано два підземні шпиталі неподалік лінії фронту. Перший із них уже врятував життя близько 4 тис. поранених бійців.

Метінвест

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Метінвест

Компанія також виготовляє захисні екрани для бронетехніки (передано 309 одиниць), протимінні трали (31 одиниця) та бере участь у будівництві фортифікацій ‒ на Донецькому та Запорізькому напрямках облаштовано понад 200 км оборонних рубежів.

Метінвест

Серед переданої техніки та обладнання: понад 8,3 тис. розвідувальних дронів, 2 088 тепловізорів та оптичних приладів, 875 одиниць комунікаційного обладнання, 765 систем резервного живлення, 795 автомобілів, а також 1,55 млн літрів пального. Крім того, армії передано 31 655 аптечок і турнікетів, а на розвиток тактичної медицини спрямовано майже 26 млн грн.

Метінвест

Для цивільного населення спільно з Фондом Ріната Ахметова реалізується гуманітарний проєкт "Рятуємо життя", в межах якого допомогу отримали близько 516 тис. мирних жителів. В Україну доставлено близько 4,2 тис. тонн продуктів і товарів першої необхідності, а лікарні забезпечено медикаментами та обладнанням на суму 9,5 млн грн.

Окремо компанія підтримує мобілізованих працівників і ветеранів, надаючи програми реабілітації та адаптації, а також інвестує в укриття й заходи безпеки на своїх підприємствах.

Метінвест

Незважаючи на втрату активів у Маріуполі та Авдіївці, "Метінвест" продовжує роботу на інших виробничих майданчиках і залишається одним із найбільших платників податків в Україні: з 2022 року компанія спрямувала до бюджетів усіх рівнів близько 74 млрд грн.

Як повідомлялося, гірничо-металургійна група "Метінвест" у 2025 році продемонструвала відносну стабільність виробничих показників попри повномасштабну війну, перебої з електропостачанням та значні логістичні виклики.

За підсумками року виробництво сталі становило 2,018 млн тонн ‒ лише на 4% менше, ніж у 2024 році. Виробництво чавуну скоротилося на 2% ‒ до 1,782 млн тонн.

Невелике зниження обсягів частково пов’язане з капітальним ремонтом доменної печі №9 на комбінаті "Каметсталь", який проводився з квітня по червень 2025 року. Водночас у четвертому кварталі виробництво сталі зросло на 3% порівняно з попереднім кварталом ‒ до 564 тис. тонн, що вказує на поступову стабілізацію виробничих процесів.

Автор: 

Ахметов Рінат (1588) війна (96) компанія (412) допомога (1804) Україна (828) фонд (231) Метінвест (911) Новини компаній (3967)
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Топ коментарі
+2
Вы денег чужих не считайте. Его кошты это не ваши сбережения под матрацем, а активы вложенные в предприятия. Там просто так не достанешь из-под подушки и не выкинешь на ветер.
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25.02.2026 17:21 Відповісти
+1
Ахметов - ідеальний для влади олігарх. Всім допомагає, бере участь у телемарафоні і головне - не претендує на крісло президента)
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25.02.2026 16:27 Відповісти
+1
цікаво ж він їх звав, що лишився без золотоносних підприємств у цьому регіоні. Щось тут не клеїться
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25.02.2026 17:45 Відповісти
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... а обіцяв Маріупольцям "солодке" життя теж... В 2021-му!
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25.02.2026 16:19 Відповісти
Ахметов - ідеальний для влади олігарх. Всім допомагає, бере участь у телемарафоні і головне - не претендує на крісло президента)
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25.02.2026 16:27 Відповісти
Я правда телемарафон не смотрю, но хотелось-бы узнать когда это его туда занесло. Он и интервью особо не раздаёт, а вы про телемарафон тут с3,14здеть решили? Очень смешно...
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25.02.2026 17:24 Відповісти
Телеканали, що до 22 липня 2022 року належали Ахметову (через медіагрупу «Україна»), були частиною телемарафону і мали виділені слоти в ефірі, де транслювали спільний інформаційний марафон.
Після 22.07.2022 він піариться на різних майданчиках, що і доводить ця стаття.
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25.02.2026 19:14 Відповісти
від ахметки і його православної суки які скільки горя принесли донбасу і звали свинособак нам потрібно тільки одне - щоб вони подавились баблом і здохли
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25.02.2026 16:42 Відповісти
цікаво ж він їх звав, що лишився без золотоносних підприємств у цьому регіоні. Щось тут не клеїться
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25.02.2026 17:45 Відповісти
Не в корзину яйця поставив
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25.02.2026 20:08 Відповісти
1. чого це золотоносних , весь час гнида плакала що вона без тайожного союзу не зможе працювати
2. і з чого це лишився? там залишились його люди, вся влада на донбасі від мусора до мера - ригоаналівся ахметівська клоака.
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26.02.2026 08:14 Відповісти
Ну, на ті кошти, що він має можна і більше
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25.02.2026 17:08 Відповісти
Вы денег чужих не считайте. Его кошты это не ваши сбережения под матрацем, а активы вложенные в предприятия. Там просто так не достанешь из-под подушки и не выкинешь на ветер.
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25.02.2026 17:21 Відповісти
Не переконливо
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25.02.2026 20:07 Відповісти
а скільки він вложив? він ж вроді в карти виграв заводи?
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26.02.2026 08:16 Відповісти
Сразу понятно что помощь целевая, раз идёт подсчёт средств и количество их получившее. Это вам не чиновничье воровство казначейства, где просто суммы исчезают со счетов бюджета.
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25.02.2026 17:20 Відповісти

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