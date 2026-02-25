Понад 1,1 млн українців отримали допомогу: цифра підтримки "Метінвест" Ахметова армії та державі за час великої війни

За чотири роки повномасштабної війни група "Метінвест" спрямувала на підтримку держави та громадян 10,1 млрд грн, з яких 7,3 млрд грн ‒ на потреби Сил оборони в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова".

За інформацією компанії, допомогу отримали понад 1,1 млн українців.

Для Збройних Сил налагоджено системне виробництво та постачання інженерних і захисних конструкцій. Зокрема, військовим передано 900 підземних укриттів типу "криївка", на базі яких створено командні пункти та побудовано два підземні шпиталі неподалік лінії фронту. Перший із них уже врятував життя близько 4 тис. поранених бійців.

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Компанія також виготовляє захисні екрани для бронетехніки (передано 309 одиниць), протимінні трали (31 одиниця) та бере участь у будівництві фортифікацій ‒ на Донецькому та Запорізькому напрямках облаштовано понад 200 км оборонних рубежів.

Серед переданої техніки та обладнання: понад 8,3 тис. розвідувальних дронів, 2 088 тепловізорів та оптичних приладів, 875 одиниць комунікаційного обладнання, 765 систем резервного живлення, 795 автомобілів, а також 1,55 млн літрів пального. Крім того, армії передано 31 655 аптечок і турнікетів, а на розвиток тактичної медицини спрямовано майже 26 млн грн.

Для цивільного населення спільно з Фондом Ріната Ахметова реалізується гуманітарний проєкт "Рятуємо життя", в межах якого допомогу отримали близько 516 тис. мирних жителів. В Україну доставлено близько 4,2 тис. тонн продуктів і товарів першої необхідності, а лікарні забезпечено медикаментами та обладнанням на суму 9,5 млн грн.

Окремо компанія підтримує мобілізованих працівників і ветеранів, надаючи програми реабілітації та адаптації, а також інвестує в укриття й заходи безпеки на своїх підприємствах.

Незважаючи на втрату активів у Маріуполі та Авдіївці, "Метінвест" продовжує роботу на інших виробничих майданчиках і залишається одним із найбільших платників податків в Україні: з 2022 року компанія спрямувала до бюджетів усіх рівнів близько 74 млрд грн.

Як повідомлялося, гірничо-металургійна група "Метінвест" у 2025 році продемонструвала відносну стабільність виробничих показників попри повномасштабну війну, перебої з електропостачанням та значні логістичні виклики.

За підсумками року виробництво сталі становило 2,018 млн тонн ‒ лише на 4% менше, ніж у 2024 році. Виробництво чавуну скоротилося на 2% ‒ до 1,782 млн тонн.

Невелике зниження обсягів частково пов’язане з капітальним ремонтом доменної печі №9 на комбінаті "Каметсталь", який проводився з квітня по червень 2025 року. Водночас у четвертому кварталі виробництво сталі зросло на 3% порівняно з попереднім кварталом ‒ до 564 тис. тонн, що вказує на поступову стабілізацію виробничих процесів.