Промислова інфляція в Україні прискорилася до 11,2%, – Держстат. ІНФОГРАФІКА
Ціни виробників промислової продукції в Україні в січні цього року зросли на 3,5% порівняно з груднем минулого року та на 11,2% відносно січня 2025 року.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Як зазначається, у січні зростання цін передусім було зумовлене підвищенням вартості у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 6,5%.
Промислова інфляція в січні зросла:
- на 0,6% – у добувній промисловості
- на 1,6% – у переробній.
Як повідомлялося, ціни виробників промислової продукції в Україні за 2025 рік зросли на 8,2%.
До того повідомлялося, що промислова інфляція в листопаді минулого року зросла ще на 5,4%.
Також стало відомо, що підприємства торгівлі та переробної промисловості забезпечили понад третину всіх надходжень до зведеного бюджету України в січні 2026 року. Їхній сумарний внесок склав 36,4%.
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