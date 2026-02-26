Ціна на нафту зростає на тлі напруженості між США та Іраном

26 лютого ціни на нафту дещо зросли, оскільки інвестори оцінювали, чи вдасться переговорам між США та Іраном запобігти військовому конфлікту, який може спричинити перебої з постачанням.

Водночас зростання обмежувалося збільшенням запасів сирої нафти в США, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent торгувалися на рівні $71,04 за барель, що на 19 центів, або 0,3%, вище порівняно з попереднім закриттям о 04:15 за Гринвічем. Ф'ючерси на нафту WTI зросли на 15 центів, або 0,2%, до $65,57 за барель.

У понеділок Brent піднялася до найвищої позначки з 31 липня на тлі розгортання Вашингтоном військових сил на Близькому Сході для тиску на Іран з метою припинення його ядерної та ракетної програм.

"Інвестори зосереджені на тому, чи вдасться уникнути військового конфлікту в ході переговорів між США та Іраном", – зазначив Тошітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities.

За його словами, навіть у разі початку військових дій, за умови обмеженості цілей та короткої тривалості конфлікту, ціна на нафту WTI, ймовірно, тимчасово перевищить $70 за барель, а потім повернеться до діапазону $60-65.

Як повідомлялося, російські та іранські постачальники нафти пропонують дедалі більші знижки, конкуруючи за обмежену кількість китайських покупців після того, як Індія повністю припинила закупівлі російської нафти.

За прогнозом аналітиків, імпорт нафти з Росії до Індії може скоротитися на 40% порівняно з січневим рівнем ‒ до приблизно 600 000 барелів на день. Ці обсяги тепер значною мірою перенаправляються на китайський ринок, що посилює цінову конкуренцію з іранськими постачальниками, яким традиційно надають перевагу незалежні нафтопереробні заводи Китаю.