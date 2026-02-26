Держава почала роздавати зарядні станції сім’ям дітей з інвалідністю: хто може отримати пристрій і як подати заявку?

В Україні стартувала нова державна програма підтримки: сім’ї, у яких виховуються діти з інвалідністю підгрупи А, можуть безкоштовно отримати портативні зарядні станції.

Про початок активної фази програми повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

За її словами, наразі закуплено 10 000 таких станцій ємністю 2 кВт·год. Перші 4000 уже адресно доставлено родинам через "Укрпошту". Решту планують розіслати найближчим часом.

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Хто може подати заявку?

Подати заявку на отримання станції може:

один із батьків дитини

офіційний опікун

законний представник дитини

Законним представником вважається уповноважена особа дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім’ї, закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, патронатний вихователь, а також особа, до сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину за фактом відсутності батьківського піклування, якщо ця особа постійно проживає на території України.

Як взяти участь у програмі?

Щоб взяти участь у програмі, необхідно особисто звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду.

При собі потрібно мати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу заявника

документ, який підтверджує повноваження законного представника (для опікунів та представників закладів)

копію документа, що підтверджує статус дитини з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років

Як повідомлялося, уряд запровадив спрощену процедуру надання тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Організації та установи, які надають прихисток ВПО, тепер можуть орендувати державне та комунальне майно за символічну плату.

Державні та комунальні установи у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, а також соціального захисту мають право орендувати нерухомість для розміщення ВПО без проведення аукціону ‒ за 1 гривню на рік за кожен об’єкт.