ЄБРР погіршив базовий сценарій для України: війна протягом всього 2026 року й зростання ВВП на 2,5%

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оновив свій базовий сценарій економічного розвитку України, на якому ґрунтується прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році. За умови, що війна триватиме протягом усього 2026 року, банк тепер прогнозує зростання реального ВВП України на рівні 2,5% цього року та 4,0% у 2027 році.

Про це повідомляє пресслужба ЄБРР з посиланням на звіт "Регіональні економічні перспективи", опублікований 26 лютого.

"Підтримка макроекономічної стабільності країни є значним, забезпеченим та значною мірою передбачуваним зовнішнім фінансуванням. Хоча війна продовжує завдавати значних людських та економічних втрат, влада, бізнес та партнери України продемонстрували потужну здатність стабілізувати економіку за безпрецедентних умов", ‒ зазначено у звіті.

Економічні показники 2025 року формувалися під впливом серйозних воєнних обмежень. Дефіцит електроенергії, слабше сільськогосподарське виробництво та постійна нестача робочої сили стримували зростання, а цілеспрямовані атаки Росії на інфраструктуру створювали постійні логістичні труднощі.

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Торговий дефіцит посилився через скорочення експорту зерна та завершення дії тимчасових торговельних преференцій Євросоюзу. Водночас багато секторів продовжували адаптуватися, що свідчить про високу стійкість та здатність компаній ефективно працювати попри постійні потрясіння.

Зростання реального ВВП у 2025 році загалом залишалося низьким, хоча наприкінці року темпи прискорилися. Економіка зросла на 2,1% у річному обчисленні у третьому кварталі та на 3,0% у четвертому кварталі порівняно з 0,8% у першому півріччі.

Інфляція, яка була підвищеною на початку 2025 року, різко знизилася у другій половині року завдяки жорсткішій монетарній політиці, послабленню тиску на витрати та стабільному обмінному курсу. До січня 2026 року інфляція впала до 7,4%. Національний банк зберігав обмежувальну монетарну позицію протягом усього 2025 року, а в січні 2026 року знизив ключову ставку на 50 базисних пунктів.

Фіскальна підтримка залишається критично важливою. Великий бюджетний дефіцит України повністю покривається зовнішніми партнерами, що забезпечує безперервність державних послуг, витрат на оборону та загальну макроекономічну стабільність. Очікується, що виділене зовнішнє фінансування на суму понад 110 млрд євро на 2026–2027 роки допоможе стримувати короткострокові ризики.

У разі закінчення війни та укладення мирної угоди на початку 2026 року прогноз суттєво покращиться. Водночас дефіцит електроенергії, обмеження робочої сили та слабкість сільськогосподарського виробництва продовжують створювати значні короткострокові ризики.

Як повідомлялося, група "Нафтогаз" уклала чергову грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) на суму 85 млн євро для закупівлі газу. Грант виділяється урядом Норвегії відповідно до домовленостей між президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре і буде спрямований на придбання додаткових обсягів імпортного газу.